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Київ: Росія вдарила по дитячій лікарні, є постраждалі та загиблі (оновлюється)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Київ: Росія вдарила по дитячій лікарні, є постраждалі та загиблі (оновлюється)
Росія масово обстріляла Київ та влучила у медзаклад
фото: Віталій Кличко

Люди розбирають завали в «Охматдиті». Там можуть бути діти 

У понеділок, 9 липня, армія РФ атакувала Київ ракетами. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

Станом на 11.30 відомо про 11 постраждалих, 8 із них госпіталізували. Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко. 

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Київ: Росія вдарила по дитячій лікарні, є постраждалі та загиблі (оновлюється) фото 2
Київ: Росія вдарила по дитячій лікарні, є постраждалі та загиблі (оновлюється) фото 3

Станом на 11:30 попередньо відомо про п'ятьох загиблих. «Інформація уточнюється», – додали у КМВА.

Під завалами зруйнованої будівлі «Охматдиту», ймовірно, діти. Люди допомагають рятувальникам.

Діти зараз біля «Охматдиту» чекають на допомогу. Також відбувається евакуація дітей в інші лікарні.

Київ: Росія вдарила по дитячій лікарні, є постраждалі та загиблі (оновлюється) фото 4
Київ: Росія вдарила по дитячій лікарні, є постраждалі та загиблі (оновлюється) фото 5
Київ: Росія вдарила по дитячій лікарні, є постраждалі та загиблі (оновлюється) фото 6

Як зранку повідомив Кличко, уламки ракет впали у Дніпровському, Соломʼянському районах, є виклик служб у Голосіївський район. Згодом Кличко додав: «У Шевченківському районі вибух».

Раніше повідомлялося, що у Київській області через російську ракетну атаку працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація. Читачі «Главкома» повідомляють про сильні вибухи, які чути у різних районах столиці.

На обстріл столиці вже відреагував керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який назвав росіян «навіженими терористами».

«Обстріл України у той час, коли на вулицях найбільше людей. Навіжені російські терористи. Цей обстріл вівся по цивільних, били по інфраструктурі, весь світ має побачити сьогодні наслідки терору, відповіддю на який може бути тільки сила», – написав Єрмак.

Нагадаємо, у Харкові внаслідок російського обстрілу цієї ночі в Основ'янському районі міста були пошкоджені кілька приватних будинків, сталася пожежа. Крім того, через ворожу атаку постраждали дві людини. Про це повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов.

До слова, триває 866-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: вибух Віталій Кличко Київ армія обстріл Андрій Єрмак уламки ракет

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