Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

З'явилися перші кадри знищення реактивних шахедів українським перехоплювачем (відео)

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
З'явилися перші кадри знищення реактивних шахедів українським перехоплювачем (відео)
Зеленський показав перші кадри знищення реактивних шахедів українським перехоплювачем
скриншот

Новий дрон-перехоплювач створила військова контррозвідка СБУ, розробку вже було успішно застосовано

Президент України Володимир Зеленський показав кадри знищення реактивних шахедів новим українським дроном-перехоплювачем. Розробку вже успішно застосовують для протидії російським безпілотникам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

Зеленський розповів про результати роботи після доповіді керівника Служби безпеки України Олександра Поклада. За словами президента, військова контррозвідка СБУ досягла результатів у протидії реактивним шахедам. «Створений і вже успішно застосований новий дрон-перехоплювач. Крок за кроком рухаємось, щоб дати Україні більше захисту», – заявив Зеленський.

Президент також подякував розробникам і виробникам, які працюють над масштабуванням необхідної Україні зброї.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Нагадаємо, 17 вересня президент Володимир Зеленський повідомив про перше успішне збиття реактивного шахеда українськими дронами-перехоплювачами під час випробувань. Тоді глава держави заявив, що Україна планує масштабувати нову технологію для протидії російським повітряним загрозам. 

Раніше журналісти показали, що ховається всередині нового російського реактивного шахеда. Безпілотник оснащений китайським реактивним двигуном TG-2000 та може розвивати швидкість до 500 км/год, підійматися на висоту до 8 км і долати понад 700 км. Через високу швидкість та висоту польоту такі дрони складніше перехоплювати засобами української ППО.

Також з'ясувалося, що російські оператори можуть керувати дроном у режимі реального часу. Він має камеру з денним і нічним каналами та систему, яка ускладнює його придушення засобами РЕБ.

Читайте також:

Теги: дрон безпілотник Володимир Зеленський СБУ зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський підписав закон проти шахрайських колцентрів
Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за шахрайські колцентри
16 вересня, 21:46
Сироїд розповіла про політичний тиск на парламент за часів п'ятого президента
Ексвіцеспікерка парламенту порівняла, хто більший диктатор: Порошенко чи Зеленський
9 вересня, 06:15
За словами президента, Путін розраховує використати майбутню зиму для посилення тиску на Україну
Зеленський назвав причину, чому Путін зараз уникає конфлікту з Трампом
7 вересня, 20:36
Зеленський анонсував переговори з американцями
Зеленський анонсував візит представників Трампа до Києва найближчими днями
3 вересня, 20:16
Водночас він наголосив на неприпустимості незаконних дій щодо військовослужбовців
Буданов зробив заяву після стрілянини між силовиками у Києві
2 вересня, 12:57
Президент доручив Ченчику тимчасово виконувати обов’язки керівника ДПСУ
Зеленський змінив тимчасового голову Держприкордонслужби
31 серпня, 12:52
Триває 1642-й день повномасштабної війни в Україні
Президент повідомив про успіхи на фронті: Дніпропетровщина вільна від росіян
23 серпня, 12:43
Зеленський заявив, що чотири рази пропонував Михайлу Федорову різні варіанти подальшої роботи в команді
«Я пропонував йому чотири посади». Зеленський розповів, як намагався знайти спільну мову з Федоровим
23 серпня, 11:22
Наслідки російського удару по торговельно-розважальному центру у Кривому Розі
Зеленський пообіцяв відповідь на удар росіян по Кривому Рогу
21 серпня, 21:02

Події в Україні

Зеленський погодив нові далекобійні операції
Зеленський погодив нові далекобійні операції
ЗСУ продовжують масштабний наступ на Донеччині
ЗСУ продовжують масштабний наступ на Донеччині
З'явилися перші кадри знищення реактивних шахедів українським перехоплювачем (відео)
З'явилися перші кадри знищення реактивних шахедів українським перехоплювачем (відео)
Російський КАБ убив подружжя у Сумах, їхній семирічний син – у реанімації
Російський КАБ убив подружжя у Сумах, їхній семирічний син – у реанімації
Журналісти показали, що ховається всередині нового реактивного шахеда
Журналісти показали, що ховається всередині нового реактивного шахеда
Хто зможе володіти зброєю в Україні? Робоча група обговорила нові правила
Хто зможе володіти зброєю в Україні? Робоча група обговорила нові правила

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 вересня: ситуація на фронті
171K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 вересня 2026
148K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
124K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
72K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
Вчора, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua