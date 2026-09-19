З'явилися перші кадри знищення реактивних шахедів українським перехоплювачем (відео)

Новий дрон-перехоплювач створила військова контррозвідка СБУ, розробку вже було успішно застосовано

Президент України Володимир Зеленський показав кадри знищення реактивних шахедів новим українським дроном-перехоплювачем. Розробку вже успішно застосовують для протидії російським безпілотникам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

Зеленський розповів про результати роботи після доповіді керівника Служби безпеки України Олександра Поклада. За словами президента, військова контррозвідка СБУ досягла результатів у протидії реактивним шахедам. «Створений і вже успішно застосований новий дрон-перехоплювач. Крок за кроком рухаємось, щоб дати Україні більше захисту», – заявив Зеленський.

Президент також подякував розробникам і виробникам, які працюють над масштабуванням необхідної Україні зброї.

Нагадаємо, 17 вересня президент Володимир Зеленський повідомив про перше успішне збиття реактивного шахеда українськими дронами-перехоплювачами під час випробувань. Тоді глава держави заявив, що Україна планує масштабувати нову технологію для протидії російським повітряним загрозам.

Раніше журналісти показали, що ховається всередині нового російського реактивного шахеда. Безпілотник оснащений китайським реактивним двигуном TG-2000 та може розвивати швидкість до 500 км/год, підійматися на висоту до 8 км і долати понад 700 км. Через високу швидкість та висоту польоту такі дрони складніше перехоплювати засобами української ППО.

Також з'ясувалося, що російські оператори можуть керувати дроном у режимі реального часу. Він має камеру з денним і нічним каналами та систему, яка ускладнює його придушення засобами РЕБ.