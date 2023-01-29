Влада Ізраїля після терактів спростить отримання зброї

Нетаньяху під час засідання уряду пообіцяв жорстку відповідь терористам після теракту

В Ізраїлі ухвалили рішення посилити армію та поліцію, а також спростити отримання зброї на тлі теракту в Єрусалимі. Про це повідомив у Twitter прем'єр-міністра Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

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Нетаньяху під час засідання уряду пообіцяв жорстку відповідь терористам після теракту.

Серед цих заходів – спрощення процедури отримання дозволів на носіння зброї, зміцнення єврейських поселень на західному березі річки Йордан, посилення підрозділів армії та поліції, а також розширення практики затримань та цілеспрямованих операцій з вилучення зброї, що незаконно зберігається.

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הקבינט המדיני ביטחוני קיבל הערב שורת החלטות על צעדים למאבק בטרור ולגביית מחיר מהמחבלים ותומכיהם:



1. בית המחבל שביצע את פיגוע הטרור בירושלים ייאטם מיידית לקראת מימוש הריסתו.



2. שלילת זכויות בביטוח הלאומי והטבות נוספות למשפחות מחבלים תומכות טרור >> pic.twitter.com/aBC00buXQP — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) January 28, 2023

Нагадаємо, 27 січня 21-річний хлопець розстріляв людей в Єрусалимі з пістолета. Він увірвався до синагоги «Атерет Авраам» у районі Неве-Яаків після завершення молитви і відкрив вогонь по вірянам. Він убив сімох і поранив трьох людей.

Згодом пресслужба посольства України в Ізраїлі повідомила, що під час терористичного акту у Єрусалимі 27 січня загинув один українець.

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28 січня в Ізраїлі на місці археологічних розкопок «Місто Давида» в Єрусалимі сталася стрілянина, під час якої постраждали двоє людей. За інформацією поліції, нападника нейтралізували.