Новий генплан Харкова: у місті житиме майже в півтора рази більше людей

За новим планом, населення Харкова становитиме близько 2-2,5 млн осіб

Зараз у Харкові майже півтора мільйона мешканців. Новий генплан міста, над яким працюють фахівці, передбачає, що в ньому проживатиме приблизно в півтора рази більше людей, аніж зараз. Про це сказав міський голова Ігор Терехов, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

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«Ми розраховуємо на чисельність 2-2,5 мільйона жителів міста разом зі студентами, які навчатимуться у наших вишах і технікумах. Можливо, згодом буде ще більше», – заявив посадовець.

Над новим проєктом працює команда Фонду британського архітектора Нормана Фостера. Спеціалісти готують пілотні проєкти за п’ятьма напрямами: культурна спадщина, житловий сектор, промисловість, науковий квартал, річки та зелені зони. Крім того, розробляють п'ять міських стратегій: транспортне, енергетичне, водне та природне середовище, а також перекроювання застарілих адміністративних районів Харкова. Центр Харкова відновлюватимуть "із повагою до минулого", запевняє міський голова.

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«Центр Харкова буде відновлено з повагою до минулого. Крім того, цьому району буде надано нове життя завдяки новій знаковій архітектурній пам'ятці в наявній будівлі та редизайну ключових громадських місць з урахуванням їхньої історії», – розповів він.

Також Терехов пообіцяв, що найближчим часом з’явиться сайт, який інформуватиме про роботу над проєктом.

За словами Фостера, архітектори розробляють генплан з урахуванням того, що у Харкові важливо зберегти річки та зелені насадження, а також покращити мобільність, з'єднати пішохідні та велосипедні доріжки і створити такі транспортні мережі у всьому місті. Особливо важливим стане перехід до використання чистих джерел енергії.

Нагадаємо, що у Харкові і ще чотирьох містах України телекомунікаційна компанія «Укртелеком» відкрила мережу безкоштовних публічних Wi-Fi-зон. Послуга доступна навіть в умовах тимчасової відсутності електроживлення.