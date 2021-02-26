Понад 700 нових хворих: Київ вийшов у лідери за добовою кількістю випадків Covid-19

Цього тижня захворюваність на коронавірус у Києві зростає

За минулу добу, 25 лютого, у Києві коронавірус виявлено у 748 людей. Це на 96 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 24 лютого було 652 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 137076 випадків захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (857), м. Київ (748), Вінницькій (738), Чернівецькій (638), Київській (548) та Закарпатській (515) областях», – повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 92841 особа, померли 2620 осіб.

У Київській області зафіксовано 74891 випадок захворювання на Covid-19. За добу виявлено 548 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 318 особи. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 67938 осіб, померли 1233 людини.

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1333844 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 25 лютого зафіксовано 8003 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 25 лютого у Києві було підтверджено 136328 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 652 осіб.

У Київській області було 74343 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 318 нових хворих.

Нагадаємо, найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня 2020 року – у 1899 людей.

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