Коронавірус і школа. Заступник Кличка розказав, хто і як контролюватиме приватні заклади освіти



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В КМДА зазначили, що Держпродспоживслужба буде слідкувати за дезінфекцію шкільних закладів

Влада столиці зняла з себе відповідальність за ситуацію у приватних школах

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів має контролювати дотримання епідеміологічних норм у столичних приватних школах. Про це в інтерв’ю «Главкому» розказав в.о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

«Ми (КМДА) не контролюємо приватні школи. Правила для всіх однакові, але функція контролю санітарних норм гігієни – це Держпродспоживслужба. Тому вони будуть цим займатися. Чому приватна має бути гірша або навпаки краща? Там і там однакові діти, тому відповідальність і контроль мають бути теж однакові. Тобто їх будуть контролювати на рівні з комунальними школами», – зазначив посадовець.

Також, Мондриївський розповів, хто і як буде контролювати дезінфекцію навчальних приміщень.

«Приміщення будуть оброблятися, буде вологе прибирання з додаванням дезінфікуючих засобів. В кожному класі будуть стояти санітайзери, на вході в школу будуть стояти санітайзери, крім того, обов’язковим є провітрювання приміщень. Інспекції у нас завжди існували, не коронавірус призвів до їх створення. Однак у цьому плані, в першу чергу, ми сподіваємося на свідомість педагогів, з класними керівниками буде проводитися постійна робота. Тому що це безпека наших дітей. Щоранку будуть проводитися п’ятихвилинки здоров’я. Перевіряти будуть і працівники КМДА, і працівники Держпродспожив служби, у них створені спеціальні групи і бригади. Штрафи, приписи, протоколи будуть за порушення», – сказав чиновник.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я рекомендує правила щодо організації навчального процесу в період карантину застосовувати і до вищих навчальних закладів.

Як повідомлялося, МОЗ назвав регіони, де діти не підуть до школи 1 вересня.

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