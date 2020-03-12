Робота столичного транспорту не зміниться на час обмежень через коронавірус



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Для обробки поручнів салонів, дверей, підвіконня, ручок пасажирських сидінь та підлоги додатково застосовуються дезінфекційні засоби

Щоденно здійснюється дезінфекція столичного транспорту

Увесь громадський транспорт Києва на період введення у місті обмежень та протиепідемічних заходів працюватиме у звичайному режимі. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

Він зазначив, що дезінфекцію рухомого складу здійснюють щоденно.

«Щодня перед виїздом рухомого складу на маршрут у комунальному транспорті міста здійснюють вологе прибирання миючими засобами. Ззовні рухомий склад миють під час проходження технічного огляду та у залежності від рівня його забруднення. Для обробки поручнів салонів, дверей, підвіконня, ручок пасажирських сидінь та підлоги додатково застосовуються дезінфекційні засоби. Вони внесені до переліку зареєстрованих та дозволених до використання на території України, мають свідоцтво про державну реєстрацію і призначені для дезінфекції пасажирського транспорту», – розповів Поворозник.

За його словами, усі співробітники, які контактуватимуть із пасажирами, будуть забезпечені медичними масками, якщо такі розпорядження надійдуть від уповноважених органів.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

У КМДА підкреслили, що рішення комісії Київської міської держадміністрації щодо впровадження обмежувальних заходів у столиці для запобігання розповсюдженню коронавірусу є обов'язковим для всіх закладів незалежно від форми власності. За порушення цих заходів буде адміністративна або кримінальна відповідальність. Контролювати дотримання буде поліція.

У зв'язку із запровадженням протиепідемічних заходів у Києві перенесли пробне незалежне оцінювання, яке учні мали складати наприкінці березня.

10 березня ввечері в Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто. Їх вже 2,5 тисячі, до кінця цього тижня має бути 5 тисяч. Тест-системи доставлять у сім визначених базових лікарень для прийому хворих з підозрою на коронавірус. Обладнання для експрес-тестування в аеропортах, встановлення якого ініціює столиця, повинне надійти в місто до кінця цього тижня. Його встановлять в аеропортах ім. Сікорського та «Бориспіль».

Як повідомлялося, станом на 11 березня кількість хворих на коронавірус у світі сягнула 119 284 осіб. У 70 882 виявлених випадків захворювання одужали 66 582 (94%), померли 4300 (6%).