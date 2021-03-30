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    Коронавірус у Києві: за добу 1422 нових хворих

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    145 пацієнтів у столиці госпіталізовано з підтвердженим діагнозом - Коронавірус у Києві: за добу 1422 нових хворих
    145 пацієнтів у столиці госпіталізовано з підтвердженим діагнозом
    Ілюстративне фото

    Найбільше випадків захворювання – у Деснянському районі

    За минулу добу в столиці коронавірус виявили у 1422 киян (загалом по столиці 161 191 випадок). Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

    Серед тих, хто захворів:

    • 830 жінок віком від 18 до 88 років
    • 523 чоловіки віком від 19 до 89 років
    • 37 дівчаток від 1 до 17 років та
    • 10 хлопчиків від 9 місяців до 17 років
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    Крім того, зафіксовано 33 летальні випадки від вірусу (загалом 3367 випадків). 145 пацієнтів госпіталізовано з підтвердженим діагнозом Covid-19, 540 госпіталізованих з підозрою на Covid-19 та вневмоніями.

    Подолало вірус 461 особа (загалом 105 579)

    Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (316), Дніпровському (282) та Дарницькому (179).

    Нагадаємо, що минулої доби в столиці коронавірус виявили у 402 киян. Померли 25 чоловік.

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    Теги: Віталій Кличко Київ чоловік вірус коронавірус
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