Коронавірус у Києві: за добу 1422 нових хворих

Найбільше випадків захворювання – у Деснянському районі

За минулу добу в столиці коронавірус виявили у 1422 киян (загалом по столиці 161 191 випадок). Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

Серед тих, хто захворів:

830 жінок віком від 18 до 88 років

523 чоловіки віком від 19 до 89 років

37 дівчаток від 1 до 17 років та

10 хлопчиків від 9 місяців до 17 років

Крім того, зафіксовано 33 летальні випадки від вірусу (загалом 3367 випадків). 145 пацієнтів госпіталізовано з підтвердженим діагнозом Covid-19, 540 госпіталізованих з підозрою на Covid-19 та вневмоніями.

Подолало вірус 461 особа (загалом 105 579)

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (316), Дніпровському (282) та Дарницькому (179).

Нагадаємо, що минулої доби в столиці коронавірус виявили у 402 киян. Померли 25 чоловік.