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    У Києві зафіксували 110 нових випадків захворювання на коронавірус

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    <p>Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі столиці</p> - У Києві зафіксували 110 нових випадків захворювання на коронавірус

    Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі столиці

    До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Інші на самоізоляції

    Захворювання на коронавірус виявили ще в 110 мешканців Києва. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

    «Кількість мешканців Києва, в яких виявили коронавірус, збільшилась за минулу добу на 110 людей. На сьогодні в столиці вже 8452 підтверджених випадки захворювання на Covid-19», – повідомив Кличко.

    Серед тих, хто захворіли: 57 жінок віком від 20 до 81 років і дві дівчинки – 15 і 16 років. А також 47 чоловіків віком від 19 до 75 рокiв і четверо хлопчиків від трьох до 11 років.

    До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    За минулу добу одужали 13 людей. Усього коронавірус подолали 2994 мешканця Києва.

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    «Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 20, Дарницькому – 19, та в Солом’янському районі – 13 випадків, – зауважив мер Києва. – Вірус нікуди не подівся. Тому не будьте легковажними! Дотримуйтеся правил і бережіть себе!» – наголосив Віталій Кличко.

    Як повідомлялося, станом на ранок 2 серпня в Україні зафіксовано 1 112 нових випадків коронавірусу, це на 60 випадків менше, ніж учора (1 172).

    Одужали – 235 (вчора 556), померли – 16 (вчора 16).

    Загалом одужали 39 543 особи, летальних випадків – 1 725.

    У Києві виявлено хворих 110 осіб (вчора 101). Також 97 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 89) і 112 – на Львівщині (вчора 145), 84 – на Рівненщині (вчора 87).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      72168
    • Одужали
      39543
    • Хворіють
      30900
    • Померли
      1725

    Нагадаємо, станом на ранок 1 серпня в Україні зафіксовано 1 172 нових випадки коронавірусу, це на 82 випадки більше, ніж учора (1 090).

    Одужали – 556 (вчора 598), померли – 16 (вчора 20).

    Загалом одужали 39 308 осіб, летальних випадків – 1 709.

    У Києві виявлено хворих 101 особу (вчора 110). Також 89 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 145 – на Львівщині (вчора 147), 87 – на Рівненщині (вчора 82).

    Віталій Кличко Київ вірус коронавірус
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