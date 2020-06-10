У двох дитсадках Києва спалах коронавірусу



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Після карантину у Києві відкрилися 500 дитячих садочків

Столична влада закрила на карантин садочок №668 в Солом’янському районі

У Києві один із дитячих садків закрили на карантин, а ще два - не відкриють через спалах захворювання на коронавірус серед персоналу. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«На сьогодні в столиці відкрилися 500 садочків. Їх наразі відвідують понад 19,5 тисяч дітей. До карантину до садків ходили щодня в середньому 55 тисяч вихованців», - сказав мер.

«Повідомлю, що в садочку №668 в Солом’янському районі виявили помічницю вихователя (няню) однієї з груп садка, що контактувала з хворим на коронавірус. Тест у працівниці садка - негативний. Але її відправили на самоізоляцію. Іншим співробітникам садочка та дітям (за згодою батьків) теж зроблять тести на коронавірус. Садок місто закрило на карантин», - повідомив Кличко.

Також, за словами мера, місто не відкриє два садки в Шевченківському районі, що готувалися до роботи.

«В результаті перевірки персоналу, в одному із садочків виявили 14 інфікованих працівників. У другому – одного. Ці садки не працювали і поки працювати не будуть! Ми не можемо ризикувати здоров’ям дітей», - наголосив Кличко.

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Як повідомлялося, станом на ранок 10 червня, у Києві підтверджено 3580 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 57 осіб.

Нагадаємо, 1 червня у Києві після карантину запрацювали дитячі садочки.