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    У двох дитсадках Києва спалах коронавірусу

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    Після карантину у Києві відкрилися 500 дитячих садочків - У двох дитсадках Києва спалах коронавірусу
    Після карантину у Києві відкрилися 500 дитячих садочків

    Столична влада закрила на карантин садочок №668 в Солом’янському районі

    У Києві один із дитячих садків закрили на карантин, а ще два - не відкриють через спалах захворювання на коронавірус серед персоналу. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «На сьогодні в столиці відкрилися 500 садочків. Їх наразі відвідують понад 19,5 тисяч дітей. До карантину до садків ходили щодня в середньому 55 тисяч вихованців», - сказав мер.

    «Повідомлю, що в садочку №668 в Солом’янському районі виявили помічницю вихователя (няню) однієї з груп садка, що контактувала з хворим на коронавірус. Тест у працівниці садка - негативний. Але її відправили на самоізоляцію. Іншим співробітникам садочка та дітям (за згодою батьків) теж зроблять тести на коронавірус. Садок місто закрило на карантин», - повідомив Кличко.

    Також, за словами мера, місто не відкриє два садки в Шевченківському районі, що готувалися до роботи. 

    «В результаті перевірки персоналу, в одному із садочків виявили 14 інфікованих працівників. У другому – одного. Ці садки не працювали і поки працювати не будуть! Ми не можемо ризикувати здоров’ям дітей», - наголосив Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      28381
    • Хворіють
      14779
    • Одужали
      12769
    • Померли
      833

    Як повідомлялося, станом на ранок 10 червня, у Києві підтверджено 3580 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 57 осіб. 

    Нагадаємо, 1 червня у Києві після карантину запрацювали дитячі садочки.

    Віталій Кличко Київ діти карантин дитячий садок коронавірус
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