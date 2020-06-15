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    Коронавірус шириться Києвом: вже майже 4 тисячі випадків Covid-19

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    У Києві невтішна статистика щодо захворюваності на коронавірус - Коронавірус шириться Києвом: вже майже 4 тисячі випадків Covid-19
    У Києві невтішна статистика щодо захворюваності на коронавірус

    За добу зафіксовано понад пів сотні нових хворих на коронавірус

    Станом на ранок 15 червня, у Києві підтверджено 3957 випадків Covid-19.

    За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 53 особи. За попередню добу збільшення складало 66 осіб. З початку епідемії у Києві одужали 1164 людини, померли 90 осіб (за добу 2).

    У Київській області зафіксовано 2024 випадки Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 29 осіб. За попередню добу збільшення складало 54 особи. З початку епідемії одужали від коронавірусу 771 людина (за добу 44), померли 39.

    Загалом в Україні підтверджено 31810 випадків Covid-19. Протягом 14 червня отримано 656 повідомлень про нові підтверджені випадки. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      31810
    • Хворіють
      16656
    • Одужали
      14253
    • Померли
      901

    Нагадаємо, станом на ранок 14 червня, у Києві було підтверджено 3904 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 66 осіб. У Київській області було зафіксовано 1995 випадків Covid-19. За добу виявлено 34 нових хворих на коронавірус.

    Як повідомлялося, у Києві штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації прийняв рішення утворити Мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог.

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