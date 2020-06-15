Коронавірус шириться Києвом: вже майже 4 тисячі випадків Covid-19



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У Києві невтішна статистика щодо захворюваності на коронавірус

За добу зафіксовано понад пів сотні нових хворих на коронавірус

Станом на ранок 15 червня, у Києві підтверджено 3957 випадків Covid-19.

За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 53 особи. За попередню добу збільшення складало 66 осіб. З початку епідемії у Києві одужали 1164 людини, померли 90 осіб (за добу 2).

У Київській області зафіксовано 2024 випадки Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 29 осіб. За попередню добу збільшення складало 54 особи. З початку епідемії одужали від коронавірусу 771 людина (за добу 44), померли 39.

Загалом в Україні підтверджено 31810 випадків Covid-19. Протягом 14 червня отримано 656 повідомлень про нові підтверджені випадки.

Коронавірус в Україні

Всього 31810

Хворіють 16656

Одужали 14253

Померли 901

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Нагадаємо, станом на ранок 14 червня, у Києві було підтверджено 3904 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 66 осіб. У Київській області було зафіксовано 1995 випадків Covid-19. За добу виявлено 34 нових хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, у Києві штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації прийняв рішення утворити Мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог.

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