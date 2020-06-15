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    Директорці столичної школи, яка захворіла на Covid-19, «світить» кримінальна справа

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    Директорка спілкувалася з великою кількістю людей, коли вже отримала позитивний тест на Covid-19 - Директорці столичної школи, яка захворіла на Covid-19, «світить» кримінальна справа
    Директорка спілкувалася з великою кількістю людей, коли вже отримала позитивний тест на Covid-19

    Директорка порушила правила самоізоляції

    Держпродспоживслужба Києва звернулася до правоохоронних органів із проханням порушити кримінальну справу проти директора однієї зі столичних шкіл - за порушення правил самоізоляції після підтвердження захворювання на коронавірус. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «Хочу звернути увагу всіх щодо відповідальності за нараження інфікованими на небезпеку інших людей. Якщо ви почуваєтеся зле, якщо маєте симптоми коронавірусу чи вже підтверджений діагноз – ізолюйтеся вдома, викликайте лікарів, не йдіть в публічні місця та не контактуйте з іншими людьми, - наголосив Кличко. - Бо в нас шокуючий випадок. Як виявилося, директор школи, яка захворіла на коронавірус, спілкувалася з великою кількістю людей, коли вже отримала позитивний тест на Covid-19! Вона нікому нічого не сказала і встигла сходити на роботу. Держпродспоживслужба міста звернулася до правоохоронних органів щодо порушення проти директора кримінальної справи».

    Нагадаємо, 5 червня мер повідомив, що захворювання на коронавірус виявлено в директорки столичної школи №197. 

    Наразі вона перебуває у лікарні.

    Встановлено, що директорка контактувала з майже сотнею працівників своєї школи, кількома працівниками управління освіти району та з керівниками п’яти шкіл. Також серед контактних осіб виявили 52 учні 11-х класів, які працювали в консультативних групах з підготовки до ЗНО, та 15 батьків майбутніх першокласників. 


    Віталій Кличко Київ кримінал освіта школа епідемія карантин коронавірус
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