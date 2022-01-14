Криза на китайському ринку нерухомості: черговий девелопер на межі дефолту

Ще один забудовник не зміг вчасно розібратися з боргами

Рейтингове агентство Fitch Ratings знизило кредитний рейтинг китайського девелопера Guangzhou R&F Properties до «обмеженого дефолту», після того як він спробував провести обмін боргових зобов’язань, повідомляє Bloomberg.

У своїй доповіді Fitch Ratings повідомило, що для уникнення дефолту компанія, яка спеціалізується на нерухомості, мала передомовитися щодо умов боргу.

Як пояснює портал minfin, компанія Guangzhou R&F викупила лише 16% з доларових облігацій на $725 млн, що мали б бути погашені 13 січня, відклавши виплати за рештою на шість місяців, продемонструвавши нестачу ліквідності. Спочатку компанія оголосила, що планує виділити близько $300 млн на викуп облігацій, але потім заявила, що має «істотно менше» грошей, ніж очікувалося.

Сумніви у здатності компанії оплатити свої борги почастішали в останні місяці. Надмірно висока вартість позик для забудовників з низьким рейтингом, до яких належить Guangzhou R&F, фактично заблокувала їм доступ до іноземних кредитів. Це робить рефінансування заборгованості компаній за іноземними облігаціями фактично неможливим. Ситуацію ще більше ускладнює падіння продажів нерухомості в Китаї.

За день до того, 13 січня S&P Global Ratings знизила рейтинг філіалу компанії, R&F Properties HK, до «обмеженого дефолту», через його рішення відтермінувати виплату боргу. Агентство вважає, що це «фактично дефолт», адже компанія не здатна здійснити виплати за облігаціями.

Увага інвесторів до китайського сектору нерухомості прикута після того, як Evergrande, другий за розміром девелопер Китаю, на початку осени 2021 попередив інвесторів про можливість дефолту за своїми боргами на $300 млрд.

З тих пір Evergrande уже двічі пропустив термін виплати за облігаціями й агентство Fitch Ratings та S&P Global оголосили про дефолт забудовника.

Після заяв про можливий дефолт одного з найбільших забудовників Китаю Evergrande ознаки напруження почали проявляти й інші. Зокрема, рейтингові агентства знизили рейтинг китайських забудовників Fantasia Holdings та Sinic Holdings через їхні проблеми з потоком коштів.

Нагадаємо, ціни на нерухомість, що зростають, змушують людей по всьому світу відмовлятися від надії на набуття власного житла. Це феномен, який отримав поширення під час пандемії коронавірусу. Збільшуються як ціни покупки, так і ставки оренди квадратних метрів