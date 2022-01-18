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    Майже тисячу випадків за добу: у Києві зростає кількість хворих на Covid-19

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    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 189 тис. випадків захворювання на Covid-19 - Майже тисячу випадків за добу: у Києві зростає кількість хворих на Covid-19
    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 189 тис. випадків захворювання на Covid-19
    фото з відкритих джерел

    На сьогодні в Києві активних хворих понад 9,9 тис.

    За минулу добу, 17 січня, у Києві коронавірус підтверджено у 972 осіб. Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 346 тис. киян. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 327 тис. осіб (за добу 17 січня – 627)
    • померли понад 8,3 тис. людей (за добу – 6)

    На сьогодні в Києві активних хворих понад 9,9 тис.

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 189 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 345 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 180 тис. осіб (за добу 16 січня – 345)
    • померли 4,7 тис. осіб (за добу – 3).

    На сьогодні в Київській області активних хворих понад 4,3 тис.

    До слова, 17 січня в Україні медики зафіксували 8558 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,7 млн випадків Covid-19.

    Напередодні Офіс президента заявив про стрімке збільшення хворих в Україні. Тим часом одна з областей наближається до «червоної» зони карантину.

    До слова, Moderna розпочне клінічні випробування вакцини від «Омікрону».

    Також повідомлялося, що зробити дітям щеплення від Covid-19 в Україні стало простіше: що змінилося.

    Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

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    Теги: Київ щеплення коронавірус
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    Майже тисячу випадків за добу: у Києві зростає кількість хворих на Covid-19