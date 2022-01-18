У Києві невідомі замінували школу

Наразі дітей евакуйовують на вулицю

У Києві триває хвиля «мінувань», цього разу під приціл потрапила школа №49, що у Шевченківському районі столиці. Повідомлення про замінування надійшло до дирекції школи приблизно о 9:50 18 січня. Про це стало відомо «Главкому» із власних джерел.

Наразі дітей евакуйовують на вулицю і батьків просять забрати учнів додому.

Нагадаємо, 17 січня у Києві невідомі «замінували» ще одну станцію метро.

Нагадаємо, 11 січня невідомі «замінували» всі школи Києва.

Раніше повідомлялося про мінування станції метро «Позняки». Згодом станцію метро відкрили, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Напередодні в аеропорту «Жуляни» проводилась евакуація через повідомлення про мінування. Також правоохоронці у неділю отримали анонімні дзвінки про замінування кількох найбільших торговельно-розважальних центрів Києва, зокрема Gulliveг, Ocean Plaza та універмагу «Україна».

До слова, минулого тижня глава Нацполіції прокоментував хвилю «замінувань» в різних містах. «Наразі ми з'ясовуємо, хто здійснює хибні виклики про мінування. Тільки в період минулих новорічних свят ми отримали 132 такі повідомлення. Затримано дев’ять зловмисників у дев’яти областях держави, у тому числі у великих містах – Києві, Дніпрі, Одесі. Порушники мали різні мотиви вчинення Деякі особи перебували у стані алкогольного сп'яніння», – розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко.

13 січня у Києві знову було багато «замінувань». Поліція перевіряла школи і торгові центри.