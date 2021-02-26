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    Вакцину Pfizer дозволили зберігати у звичайних холодильниках

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    Працівник складу служби доставки UPS перевіряє морозильні камери для вакцини від коронавірусу Pfizer / BioNTech - Вакцину Pfizer дозволили зберігати у звичайних холодильниках
    Працівник складу служби доставки UPS перевіряє морозильні камери для вакцини від коронавірусу Pfizer / BioNTech
    Фото: EPA

    Раніше зберігати вакцину можна було лише в спеціальних морозильних камерах за температури не вище -60°

    Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило зберігати і транспортувати вакцину Pfizer у звичайних морозильних камерах за стандартної температури протягом двох тижнів.

    Рішення ухвалили після того, як компанія надала нові дані про те, що препарат може залишатись стабільним за температури від -25° до -15°.

    Раніше зберігати вакцину можна було лише в спеціальних морозильних камерах за температури не вище -60°.

    «Альтернативна температура для транспортування і зберігання допоможе уникнути необхідності закупівлі холодильного обладнання з наднизькими температурами для місць вакцинації і повинна допомогти доставити вакцину в більшу кількість місць», – йдеться у заяві на сайті FDA.

    Фармацевтичні компанії Pfizer і BioNTec розпочали дослідження впливу на організм людини третьої дози препарату. Третю ін’єкцію людям зроблять щонайменше через півроку після останньої дози. Наразі відомо, що Pfizer має 94% ефективності за умови двоетапної вакцинації.

    Очільник МОЗ Максим Степанов запевняє, що Україна готова забезпечити належне зберігання вакцини Pfizer. Рааніше в Офісі президента заявили, що вакцина Pfizer з'явиться в Україні не раніше березня.

    У багатьох країнах світу вакцинація розпочалася ще в грудні 2020 року. В Україну першу офіційну ковід-вакцину Covishield привезли із Індії лише 23 лютого. А вже 24 лютого перше ковід-щеплення в Україні отримав лікар із Черкас.

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    Теги: США технології наука вакцинація медичні препарати лікарські препарати коронавірус
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