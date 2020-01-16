Кримінальна статистика: за добу у Києві сталося майже 250 злочинів



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15 січня у столиці сталося два грабежі

Два автоугони та понад 120 грабежів скоєно у столиці за добу

За минулу добу, 15 січня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 246 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Серед правопорушень:

тяжкі тілесні ушкодження – 1;

грабежі – 2;

хуліганства – 4;

крадіжки – 121;

незаконні заволодіння автотранспортом - 2 .

У поліції зазначили, що у 50 випадках підозрювані особи встановлені.

Нагадаємо, 14 січня до органів внутрішніх справ столиці надійшло 239 повідомлень про скоєння злочинів.

Як повідомлялося, у ніч на 14 січня до Шевченківського управління поліції зателефонував чоловік із повідомленням про те, що на зупинці громадського транспорту невідомі намагалися зламати мобільний термінал. Правоохоронці з‘ясували, що правопорушники підійшли до платіжного терміналу та за допомогою викрутки і лому зламали його, але викрасти гроші їм не вдалось. Правоохоронці затримали дует крадіїв. Ними виявились мешканці столиці, 1990 та 1998 років народження.

Раніше поліція затримала молодика, який здійснив серію крадіжок із хлібних кіосків на вулиці Градинська та проспекті Маяковського.