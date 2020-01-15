Соболєв обіцяє 2 млн грн за інформацію про замовника замаху на нього



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Автомобіль В'ячеслава Соболєва обстріляли в центрі Києва 1 грудня 2019 року

Соболєв готовий заплатити поліції за інформацію

Депутат Київської облради В'ячеслав Соболєв, під час замаху на якого був убитий 3-річний син, обіцяє винагороду у розмірі 2 млн грн за допомогу у встановленні замовника злочину. Про це він заявив на пресконференції.

«Можу запропонувати наступне: якщо хтось нам надасть інформацію, яка підтверджує замовника, ми прийняли рішення з дружиною, ми готові виплатити винагороду у розмірі 2 млн грн.», - сказав Соболєв.

Він додав, що якщо цю інформацію надасть поліція, то 2 млн грн підуть на технічне забезпечення або інші потреби правоохоронців.

Нагадаємо, увечері 1 грудня 2019 року у центрі Києва сталася стрілянина. У перші кілька годин правоохоронці, що одразу прибули на місце події, не розкривали подробиць та імен жертв нападу. Однак пізніше стало відомо, що за кермом автівки, яку обстріляли, сидів депутат Київської обласної ради В’ячеслав Соболєв, а на задньому сидінні – його трирічний син Сашко, який помер у «швидкій».

Правоохоронці затримали двох молодиків, яких підозрюють у вбивстві дитини Соболєва.

Голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що основні версії замаху на В’ячеслава Соболєва, які зараз розглядає поліція, – це сімейно-побутові проблеми, фінансово-господарська діяльність, а також минула та теперішня професійна діяльність.

Як повідомлялося, Національна поліція засекретила інформацію про можливих замовників замаху на вбивство Соболєва в центрі Києва.

Офіс генпрокурора доручив розслідування вбивства 3-річного сина В’ячеслава Соболєва Головному слідчому управлінню Нацполіції України. Крім того, змінено групу прокурорів та в подальшому процесуальне керівництво у цьому провадженні буде здійснювати Офіс генерального прокурора.