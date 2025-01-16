«Це вже було з Іриною Фаріон». Портников заявив про «підготовку до вбивства»

«Тобто спочатку атмосфера ненависті, погрози, потім – «випадкова людина», нерви якої не витримали. Все знайомо. Фірмовий почерк ФСБ»

Журналіст та громадський діяч Віталій Портников заявив, що на його життя може плануватися замах. Це сталося після того, як мережею активно поширився уривок із інтервʼю річною давнини, йдеться у його дописі на Facebook.

Так, днями, у соціальних мережах швидко завірусився уривок із інтервʼю Віталія Портникова та Наталії Балюк, знятого ще на початку 2024 року. Там журналіст коментував ситуацію з тим, що не всі діти та рідні політиків перебувають у зоні бойових дій. Ця тема часто підіймається у суспільстві. Портников згадав, що у часи до Великої Французької революції «за державу гинули аристократи», адже тоді це була феодальна країна, на відміну від сьогоденної України.

Після того, як це відео почало набирати обертів, журналіст зреагував. Він заявив, що цю частину відео почала використовувати «московська і проросійська агентура в нашій країні для його цькування».

«Кожний, хто його прослухає, переконається, що в ньому не було й тіні бажання перекласти відповідальність за війну на частину населення, навпаки – наголошувалося, що у війні в демократичній державі кожен має бути поруч з іншим – цими словами ці міркування й завершилися. Не менш дивує бажання приписати мені якийсь захист вигаданої «аристократії», яка нібито не має воювати. У цьому уривку я чітко кажу, що звичайні прості люди почали захищати свої країни після того, як відправили всю аристократію на гільйотину. І я впевнений, що в нашій країні – бо це демократична, а не середньовічна країна – ніякої аристократії немає і не може бути. А якщо хтось уникає виконання своїх громадянських зобовʼязань корупційним шляхом – має відповідати. І немає ніякого значення, син це депутата чи робітника», – наголосив діяч.

Портников зазначив, що «Україна у всіх одна», а він особисто знає дітей депутатів, які зараз воюють, і знає дітей, «далеких від влади людей, які втекли з країни».

«Відповідь на питання, для чого відбуваються всі ці інформаційні маніпуляції, для чого відшукуються й вкидаються фрази з моїх давніх розмов для мене також є очевидною. Таким чином створюється розбрат у суспільстві», – пояснив журналіст.

На його переконання, такі дії – це «платформа для капітуляції», до якої поступово готує Росія Україну та її «знову оптимістично налаштована агентура».

Наприкінці Портников підкреслив: у його випадку «мова йде про підготовку до вбивства, як це вже було з Іриною Фаріон».

«Тобто спочатку атмосфера ненависті, погрози, потім – «випадкова людина», нерви якої не витримали. Все знайомо. Фірмовий почерк ФСБ», – акцентував увагу журналіст. Він наголосив, що навіть це не привід припиняти роботу і не привід «переставати говорити людям правду».

До слова, між українським публіцистом та письменником Віталієм Портниковим та вихідцем з Харкова, який уже 34 роки проживає в США, Сергієм Любарським нещодавно спалахнула суперечка: все через ймовірні дебати, які мали б відбутися у Харкові. Про це стало відомо із соцмереж аналітиків, а також зі сторінки генерального продюсера YouTube-каналу ProUA Сергія Гайдая.

Також соцмережі активно обговорювали ефір та YouTube-каналі «Фейгін Live», де український журналіст Віталій Портников дискутував з російською публіцисткою Юлією Латиніною. Зокрема, Портников вщент розніс всі спроби Латиніної довести, що українці та росіяни колись разом будували імперію, а пригнічення українців у ній нібито не відбувалося.