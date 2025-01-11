Ветерани просили, Печерський суд не послухав. Ігоря Зотька залишили під вартою

Учасники війни просили дозволити взяти українського підприємця на поруки

Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу для Ігоря Зотька, власника онлайн-казино Pin-Up – однієї з найбільших ліцензованих компаній грального бізнесу в Україні. Суд постановив тримати підприємця під вартою на період досудового розслідування.

Рішення було ухвалено попри те, що готовність взяти Ігоря Зотька на поруки висловили громадські діячі, представники бізнесу та військові. Вони говорили про довіру до Зотька, його внесок в економіку та обороноздатність країни.

Ігорю Зотьку висунуто звинувачення у зв’язках його компанії з державою-агресором. Слідство стверджує, що прибутки компанії нібито могли через Кіпр потрапляти до РФ. У матеріалах справи містяться документи, які, за словами захисту, не є достовірними та пов’язані з російськими структурами.

Адвокати підприємця наголошують, що звинувачення ґрунтуються на припущеннях та суперечать фактам:

Компанія Зотька є незалежною українською юридичною особою, яка працює виключно у рамках закону.

З моменту початку війни компанія сплатила до бюджету України понад 1,338 млрд грн податків.

На благодійність і гуманітарну допомогу було спрямовано 121,7 млн грн.

Крім того, кіпрська компанія Guruflow Team Ltd, яка є партнером бізнесу Зотька, належить громадянці України та не має жодного зв’язку з російськими структурами, переконують захисники.

Справу проти Зотька розглядають за статтею 111-2 ККУ («Сприяння державі-агресору»), яка була введена у квітні 2022 року. При цьому слідство стверджує, що «підготовка до злочину» тривала ще з 2021 року, що, звертають увагу адвокати, суперечить принципу дії закону у часі.

Також захист наголошує, що стаття 111-2 підслідна СБУ, проте розслідування ведуть інші правоохоронні органи, що може свідчити про процесуальні порушення.

Адвокати Зотька планують оскаржити це рішення та домогтися зміни запобіжного заходу.