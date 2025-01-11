Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ветерани просили, Печерський суд не послухав. Ігоря Зотька залишили під вартою

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ветерани просили, Печерський суд не послухав. Ігоря Зотька залишили під вартою
Ветерани пропонували взяти підприємця Зотька на поруки
фото: parlament.ua

Учасники війни просили дозволити взяти українського підприємця на поруки

Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу для Ігоря Зотька, власника онлайн-казино Pin-Up – однієї з найбільших ліцензованих компаній грального бізнесу в Україні. Суд постановив тримати підприємця під вартою на період досудового розслідування.

Рішення було ухвалено попри те, що готовність взяти Ігоря Зотька на поруки висловили громадські діячі, представники бізнесу та військові. Вони говорили про довіру до Зотька, його внесок в економіку та обороноздатність країни.

Ігорю Зотьку висунуто звинувачення у зв’язках його компанії з державою-агресором. Слідство стверджує, що прибутки компанії нібито могли через Кіпр потрапляти до РФ. У матеріалах справи містяться документи, які, за словами захисту, не є достовірними та пов’язані з російськими структурами.

Адвокати підприємця наголошують, що звинувачення ґрунтуються на припущеннях та суперечать фактам:

  • Компанія Зотька є незалежною українською юридичною особою, яка працює виключно у рамках закону.
  • З моменту початку війни компанія сплатила до бюджету України понад 1,338 млрд грн податків.
  • На благодійність і гуманітарну допомогу було спрямовано 121,7 млн грн.

Крім того, кіпрська компанія Guruflow Team Ltd, яка є партнером бізнесу Зотька, належить громадянці України та не має жодного зв’язку з російськими структурами, переконують захисники.

Справу проти Зотька розглядають за статтею 111-2 ККУ («Сприяння державі-агресору»), яка була введена у квітні 2022 року. При цьому слідство стверджує, що «підготовка до злочину» тривала ще з 2021 року, що, звертають увагу адвокати, суперечить принципу дії закону у часі.

Також захист наголошує, що стаття 111-2 підслідна СБУ, проте розслідування ведуть інші правоохоронні органи, що може свідчити про процесуальні порушення.

Адвокати Зотька планують оскаржити це рішення та домогтися зміни запобіжного заходу. 

Читайте також:

Теги: Україна суд розслідування військові документи слідство СБУ адвокат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Газ став політичним інструментом і політичною ж зброєю Путіна
Кінець епохи. Про зупинку транзиту російського газу через Україну
1 сiчня, 18:53
Аварію спричинив водій BMW, 24-річний мешканець Львівського району, який виїхав на зустрічну смугу
Наймолодшій загиблій 17 років: поліція встановила особи всіх учасників моторошної ДТП біля Львова
15 грудня, 2024, 17:13
Половина американців чекає на завершення війни в Україні
Стало відомо, скільки американців чекають завершення війни в Україні
23 грудня, 2024, 05:10
Дітей насильно навчають вогневій та тактичній підготовці, управлінню дронами
Росія залучила десятки дітей з окупованого Бердянська до «юнармії»
27 грудня, 2024, 22:48
Названо кількість українських біженців у Норвегії, які не хочуть повертатися додому
Названо кількість українських біженців у Норвегії, які не хочуть повертатися додому
29 грудня, 2024, 03:39
Основна мета – задовольнити потребу Сил оборони України у ефективному польовому ремонті та відновленні дронів
В Україні розробляють мобільну майстерню для дронів
2 сiчня, 13:55
SEPS забезпечить транскордонну передачу електроенергії через усі високовольтні локації в стандартному режимі
Погрози Фіцо: чи продовжить Словаччина постачати Україні електроенергію
3 сiчня, 18:25
«‎Бусифікація», втома чи МСЕК? Словник сучасної української мови назвав слово 2024 року
«‎Бусифікація», втома чи МСЕК? Словник сучасної української мови назвав слово 2024 року
6 сiчня, 19:26
Дмитро Підручний не зробив жодного промаху на двох вогневих рубежах
Лідер збірної України повторив особистий рекорд на Кубку світу з біатлону
Вчора, 17:23

Події в Україні

Спецпризначенці та десантники показали, як узяли в полон військових КНДР
Спецпризначенці та десантники показали, як узяли в полон військових КНДР
Зеленський провів Ставку і дав важливе доручення
Зеленський провів Ставку і дав важливе доручення
Ветерани просили, Печерський суд не послухав. Ігоря Зотька залишили під вартою
Ветерани просили, Печерський суд не послухав. Ігоря Зотька залишили під вартою
Якщо ЗСУ відступлять з Курщини, то РФ розпочне масштабний наступ і займе ще більше територій — WP
Якщо ЗСУ відступлять з Курщини, то РФ розпочне масштабний наступ і займе ще більше територій — WP
Аналітики DeepState заявили про повну окупацію Курахового: що кажуть ЗСУ
Аналітики DeepState заявили про повну окупацію Курахового: що кажуть ЗСУ
В одній із областей внаслідок атаки дронів пошкоджено електромережі
В одній із областей внаслідок атаки дронів пошкоджено електромережі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
143K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 січня: ситуація на фронті
72K
Туристи у Фінляндії масово залишають брендові пуховики у готелях
50K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 січня 2025
35K
Мирні переговори? Історик Грицак протверезив українців
13K
Мін’юст повідомив, коли очікується відновлення роботи усіх реєстрів
13K
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

На Одещині прикордонники зупинили авто «забите» ухилянтами
Сьогодні, 15:01
Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 11 січня
Сьогодні, 06:00
«Шахеди» влучили у два житлові будинки в Тамбовській області, Росія атакувала Запоріжжя: головне за ніч
Сьогодні, 05:45
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 10 січня
Вчора, 06:00
Зеленський розказав, що вирішив «Рамштайн», у Києві уламки БпЛА влучили у багатоповерхівку: головне за ніч
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua