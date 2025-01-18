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На Буковині правоохоронець за €20 тис. переправляв ухилянтів до Румунії

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Буковині правоохоронець за €20 тис. переправляв ухилянтів до Румунії
Підозруваний збирав охочих у заздалегідь обумовленому місці та на власному авто довозив їх до одного з прикордонних сіл
скриншот відео

Підозрюваний володів інформацією про час та місце пересування прикордонних нарядів, тож обіцяв своїм «клієнтам» особисто провести їх через кордон пішим ходом

Працівники ДБР викрили правоохоронця з Чернівецької області, який за 20 тисяч євро переправляв ухилянтів до Румунії. Про це повідомляє пресслужба ДБР. 

Повідомляється, що працівники ДБР у взаємодії з Держприкордонслужбою затримали правоохоронця з Чернівецької області, який допомагав військовозобов’язаним чоловікам нелегально покинути Україну.

Відомо, що підозрюваний володів інформацією про час та місце пересування прикордонних нарядів, тож обіцяв своїм «клієнтам» особисто провести їх через кордон пішим ходом. Він збирав охочих у заздалегідь обумовленому місці та на власному авто довозив їх до одного з прикордонних сіл, неподалік кордону з Румунією.

За переведення однієї особи він брав 20 тисяч євро.

«16 січня 2025 року працівники ДБР затримали правоохоронця «на гарячому» під час передачі коштів від одного з чоловіків, який намагався залишити країну», – додали у відомстві.

Нагадаємо, на Рівненщині викрили двох братів, які організували канал незаконного перетину кордону. Чоловікам оголосили про підозру в організації незаконного переправлення чоловіків через держкордон України.

До слова, на Чернігівщині правоохоронці викрили 27-річного місцевого жителя, який організовував незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Як повідомлялося, у ніч проти 11 січня військовослужбовці Подільського загону неподалік держрубежу зупинили автівку, яка була заповнена чоловіками призовного віку. Водій та 10 пасажирів мали намір незаконно виїхати до Молдови

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Теги: Україна кордон ухилянти

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Кримінал

На Буковині правоохоронець за €20 тис. переправляв ухилянтів до Румунії
На Буковині правоохоронець за €20 тис. переправляв ухилянтів до Румунії
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