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«Азов. Супровід»: за які кошти функціонує структура

Наталія Порощук
glavcom.ua
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«Азов. Супровід»: за які кошти функціонує структура
Ріна Рєзнік розповіла, як працює «Азов. Супровід»
фото: ReznikRina/X

Ріна Рєзнік: Я сподіваюся, що згодом ми вийдемо на нормальну інвестиційну базу за кордоном

Наразі «Азов. Супровід» функціонує на донати та спонсорські кошти. Про це розповіла Ріна Рєзнік, керівниця служби супроводу бригади «Азов», в інтерв'ю «24 каналу».

«Наразі ми функціонуємо на донати, на спонсорські гроші. Я сподіваюся, що згодом ми вийдемо на нормальну інвестиційну базу за кордоном. Там є багато людей, які готові донатити на гуманітарні історії, медичну допомогу, але не готові підтримувати військових. А українське суспільство, навпаки, готове донатити на зброю, на дрони. І краще, щоб ці донати залишались на дрони і зброю, а для поранених можна шукати варіанти підтримки донорів», – зауважила Ріна Рєзнік.

Служба супроводу – це багатопрофільна система допомоги 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ. Дана ініціатива створена на основі медичної роти бригади. Команда Служби Супроводу функціонує в кількох напрямках: медична підтримка поранених, звільнених з полону, з родинами бійців, а також соціальна адаптація і реабілітація. Супровід підтримує бійців 12-ї бригади «Азов» на кожному етапі: від евакуації до повернення в стрій чи в цивільне життя. 

Керівниця служби супроводу бригади «Азов» зазначила, що немає ніяких державних коштів, немає регламентованих програм під службу супроводу.

Ріна Рєзнік також розповіла на що служба витрачає кошти:

  • одяг для поранених (часто в лікарні вони приїжджають без належного одягу, бо під час транспортування його зрізують, гублять).
  • засоби зв'язку (телефони втрачаються на позиціях, а для бійців, особливо поранених, дуже важливо тримати зв'язок з родиною і командуванням).
  • діагностику (треба заплатити за КТ, МРТ, певні окремі дослідження, які необхідно зробити вже, а не чекати і не затягувати процес лікування).
  • інколи оплачують приватних спеціалістів, які можуть попрацювати з пораненими.

«Але загалом ми користуємось тим, де можемо працювати державним коштом: обстеження, лікарні, реабілітаційні центри. І насправді це важливо, бо державні центри – це те, що залишиться з нами назавжди. І часто вони набагато фаховіші, бо постійно працюють з великою кількістю поранених», – підсумувала Рєзнік.

Також Ріна Рєзнік, керівниця служби супроводу бригади «Азов», поділилася своїм досвідом роботи з бійцями, які повернулися з російського полону. Вона зазначила що найскладнішим є індивідуальний підхід до кожного з них.

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Теги: Азов військові гроші Україна українці

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