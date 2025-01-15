Призначений окупантами мер Енергодару йде з посади на прохання «Росатому»

Едуард Сеновоз – уродженець Балаклії на Харківщині. До окупаційної діяльності був генеральним директором компанії «Смоленская АЭС-Сервис», яка входить до структури «Росатома»

Едуард Сеновоз був псевдоочільником адміністрації Енергодару з грудня 2022 року

Псевдомер окупованого Енергодара Едуард Сеновоз оголосив про відставку та назвав свого ймовірного наступника. Як зазначив сам Сеновоз у своєму Telegram-каналі, його рішення про відставку пов’язане з «новими завданнями, поставленими компанією «Росенергоатом».

Так, можливим наступником Сеновоза на посаді гауляйтера Енергодара може стати Максим Пухов, який наразі обіймає посаду першого заступника мера.

Як відомо, Едуард Сеновоз – уродженець Балаклії на Харківщині. До окупаційної діяльності був генеральним директором компанії «Смоленская АЭС-Сервис», яка входить до структури «Росатома» й безпосередньо керує загарбаною Запорізькою АЕС. У грудні 2022 року він погодився очолити незаконну окупаційну «адміністрацію» Енергодара.

У вересні 2023 року Сеновоз став депутатом так званого «Законодавчого зібрання» – незаконного органу, створеного окупаційною адміністрацією Запорізької області. Окрім цього, він є президентом «Федерації стрільби з лука Смоленської області». Раніше був засновником ліквідованої компанії «Стройуниверсал», зареєстрованій в місті Десногорськ, Смоленська область.

Його ймовірний наступник – Максим Пухов, колишній мер російського міста Полярні Зорі (Мурманська область). До окупаційної діяльності він керував цим містом із 2013 року, був членом партії «Єдина Росія» та працював на Кольській АЕС – філії концерну «Росенергоатом».

Максим Пухов в окупованому Енергодарі фото: Telegram-канал Максима Пухова

Очікується, що остаточне рішення щодо призначення нового колаборанта ухвалять представники окупаційної адміністрації найближчим часом.

Нагадаємо, російська влада продовжує реалізовувати свою стратегію з усунення з керівних посад місцевих жителів на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Зазначається, що про цю тенденцію свідчать одразу два нещодавні призначення: першим заступником голови окупованого Енергодара став колишній мер міста Полярні Зорі Мурманської області РФ Максим Пухов. Також Донецьку та Маріупольську єпархію Православної церкви очолив новий архієрей Володимир – митрополит, який донедавна очолював Владивостоцьку та Приморську єпархії РПЦ.

До слова, у жовтні 2024 року в Енергодарі було підірвано колаборанта, який займав керівну посаду на ЗАЕС.