Військовозобов'язані мають право користуватися телефонами в ТЦК, але є нюанс

Лариса Козак розповіла, за яких умов можна користуватися мобілками в ТЦК

Співробітники ТЦК не мають права забирати мобільні телефони у громадян, але можуть обмежити зони їхнього використання

Співробітники ТЦК не мають права вилучати мобільні телефони у військовозобов'язаних. Однак користування зв’язком у приміщеннях ТЦК може бути обмежене. Про це сказала заступниця начальника РТЦК та СП у місті Києві майор Лариса Козак, повідомляють «Новини. Live».

«Одразу скажу, що забирати засоби стільникового зв'язку ТЦК права не мають», – йдеться у заяві.

Лариса Козак наголосила, що приміщення ТЦК – це режимний об'єкт: «Тому законною вимогою співробітника ТЦК буде якраз визначити місце спілкування для військовозобов'язаного громадянина в приміщенні».

Заступниця начальника РТЦК та СП додала, що такі приміщення мають бути в кожному ТЦК: «Деякі кабінети, вони дійсно категоризовані, і проводити там роботу із засобами стільникового зв'язку, які мають певне випромінювання, це заборонено навіть нам. Ми там не користуємося».

До слова, Кабінет міністрів надасть можливість бронювання від мобілізації працівникам газової галузі України. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Як повідомлялося, 28 лютого у всіх військовозобовʼязаних закінчується бронювання. Якщо підприємство втрачає статус критичності або не відповідає його критеріям, то заброньовані працівники цього підприємства, так само втрачають бронювання.