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    Куди віднести новорічну ялинку? У Києві відкриють десять пунктів прийому дерев

    Минулого року подібні пункти прийняли від населення понад п’ять тисяч ялинок
    У Києві 12 січня відкриють десять пунктів збору новорічних ялинок. Зібрані дерева перероблять на тріску і використають для мульчування лунок кущів та дерев. Про це повідомляє прес-служба КО «Київзеленбуд». «Свої ялинки, сосни, смереки містяни зможуть залишити у спеціальних пунктах збору, які КО «Київзеленбуд»
    • Сьогодні, 14:23
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    Минулого року подібні пункти прийняли від населення понад п’ять тисяч ялинок

    У Києві 12 січня відкриють десять пунктів збору новорічних ялинок. Зібрані дерева перероблять на тріску і використають для мульчування лунок кущів та дерев. Про це повідомляє прес-служба КО «Київзеленбуд».

    «Свої ялинки, сосни, смереки містяни зможуть залишити у спеціальних пунктах збору, які КО «Київзеленбуд» організовує уже третій рік поспіль. Зібрані хвойні символи свята перероблять на тріску в спеціальному тріскоподрібнювачу і навесні використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання і перегріву) лунок вічнозелених рослин», — зазначив генеральний директор КО «Київзеленбуд» Михайло Наконечний.
    Минулого року пункти на базі районних підприємств прийняли від населення понад 5 тисяч ялинок на утилізацію. 

    Адреси пунктів, де можна здати ялинки (виробничі бази КП УЗН):
    -вулиця Тростянецька, 58А
    -проспект Визволителів, 6
    -вулиця Електротехнічна, 26
    - проспект Степана Бандери, 26А
    -вулиця Дмитрівська, 16А (Подільський район)
    -Залізничне шосе, 61
    -провулок Герцена, 6
    -проспект Голосіївський, 87 Г
    -вулиця Новопольова, 95
    -вулиця Бетховена, 8

    Пункти збору новорічних ялинок працюватимуть до 1 лютого.

    В організації зауважують, що гілки з демонтованої головної ялинки України, розташованої на Софійській площі в Києві, також будуть передані КО «Київзеленбуд» для виробництва палива або тирси, що ідеально підходять для мульчування кущів та дерев.

    Київ свята новорічні свята
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