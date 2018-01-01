Куди віднести новорічну ялинку? У Києві відкриють десять пунктів прийому дерев
- Сьогодні, 14:23
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Минулого року подібні пункти прийняли від населення понад п’ять тисяч ялинок
У Києві 12 січня відкриють десять пунктів збору новорічних ялинок. Зібрані дерева перероблять на тріску і використають для мульчування лунок кущів та дерев. Про це повідомляє прес-служба КО «Київзеленбуд».
«Свої ялинки, сосни, смереки містяни зможуть залишити у спеціальних пунктах збору, які КО «Київзеленбуд» організовує уже третій рік поспіль. Зібрані хвойні символи свята перероблять на тріску в спеціальному тріскоподрібнювачу і навесні використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання і перегріву) лунок вічнозелених рослин», — зазначив генеральний директор КО «Київзеленбуд» Михайло Наконечний.
Минулого року пункти на базі районних підприємств прийняли від населення понад 5 тисяч ялинок на утилізацію.
Адреси пунктів, де можна здати ялинки (виробничі бази КП УЗН):
-вулиця Тростянецька, 58А
-проспект Визволителів, 6
-вулиця Електротехнічна, 26
- проспект Степана Бандери, 26А
-вулиця Дмитрівська, 16А (Подільський район)
-Залізничне шосе, 61
-провулок Герцена, 6
-проспект Голосіївський, 87 Г
-вулиця Новопольова, 95
-вулиця Бетховена, 8
Пункти збору новорічних ялинок працюватимуть до 1 лютого.
В організації зауважують, що гілки з демонтованої головної ялинки України, розташованої на Софійській площі в Києві, також будуть передані КО «Київзеленбуд» для виробництва палива або тирси, що ідеально підходять для мульчування кущів та дерев.