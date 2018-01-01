Куди віднести новорічну ялинку? У Києві відкриють десять пунктів прийому дерев

Минулого року подібні пункти прийняли від населення понад п’ять тисяч ялинок

У Києві 12 січня відкриють десять пунктів збору новорічних ялинок. Зібрані дерева перероблять на тріску і використають для мульчування лунок кущів та дерев. Про це повідомляє прес-служба КО «Київзеленбуд». «Свої ялинки, сосни, смереки містяни зможуть залишити у спеціальних пунктах збору, які КО «Київзеленбуд»



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Минулого року подібні пункти прийняли від населення понад п’ять тисяч ялинок

У Києві 12 січня відкриють десять пунктів збору новорічних ялинок. Зібрані дерева перероблять на тріску і використають для мульчування лунок кущів та дерев. Про це повідомляє прес-служба КО «Київзеленбуд».

«Свої ялинки, сосни, смереки містяни зможуть залишити у спеціальних пунктах збору, які КО «Київзеленбуд» організовує уже третій рік поспіль. Зібрані хвойні символи свята перероблять на тріску в спеціальному тріскоподрібнювачу і навесні використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання і перегріву) лунок вічнозелених рослин», — зазначив генеральний директор КО «Київзеленбуд» Михайло Наконечний.

Минулого року пункти на базі районних підприємств прийняли від населення понад 5 тисяч ялинок на утилізацію.

Адреси пунктів, де можна здати ялинки (виробничі бази КП УЗН):

-вулиця Тростянецька, 58А

-проспект Визволителів, 6

-вулиця Електротехнічна, 26

- проспект Степана Бандери, 26А

-вулиця Дмитрівська, 16А (Подільський район)

-Залізничне шосе, 61

-провулок Герцена, 6

-проспект Голосіївський, 87 Г

-вулиця Новопольова, 95

-вулиця Бетховена, 8

Пункти збору новорічних ялинок працюватимуть до 1 лютого.

В організації зауважують, що гілки з демонтованої головної ялинки України, розташованої на Софійській площі в Києві, також будуть передані КО «Київзеленбуд» для виробництва палива або тирси, що ідеально підходять для мульчування кущів та дерев.