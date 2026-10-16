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У Тернополі стрімко дорожчає оренда житла, вільних квартир бракує: експертка пояснила ситуацію

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Тернополі стрімко дорожчає оренда житла, вільних квартир бракує: експертка пояснила ситуацію
За останній час оренда квартир у місті подорожчала приблизно на 15-25%
фото: glavcom.ua

Експертка пояснила, з чим пов'язане зростання цін на оренду квартир у Тернополі

У Тернополі суттєво подорожчала оренда квартир. У жовтні середня вартість наймання однокімнатного житла становить 18,1 тис. грн на місяць, а двокімнатного – 18,5 тис. грн. За рік ціни зросли на 81% і 55% відповідно. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Ціни на оренду квартир у Тернополі у жовтні 2026 року».

За оцінкою голови Тернопільського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості Марії Хомин, за останній час оренда квартир у місті подорожчала приблизно на 15-25%. Зокрема, за однокімнатну квартиру в новобудові, яка раніше коштувала близько 13,5 тис. грн, тепер просять від 15,7 тис. до 18 тис. грн на місяць.

Медіанні ціни на оренду квартир у Тернополі
Медіанні ціни на оренду квартир у Тернополі
графіка: ЛУН

Водночас знайти житло в місті стає дедалі складніше, адже фактично відсутні вільні пропозиції на ринку. За словами експертки, найбільший ажіотаж на ринку спостерігався в середині серпня та у вересні. Однією з причин стало те, що частина студентів не змогла отримати місця в гуртожитках і була змушена шукати квартири для оренди. Додатково на попит вплинув приїзд переселенців з інших регіонів України, зокрема з Києва та Сум. 

Марія Хомин пояснила, що зростання цін пов’язане насамперед із дисбалансом між кількістю охочих орендувати житло та наявними пропозиціями. За її словами, через ажіотаж вартість оренди зросла на 15-20%, а в окремих випадках – до 25%.

За оцінкою експертки, кімнату в гуртожитку в Тернополі можна орендувати за 4-5 тис. грн на місяць, а однокімнатну квартиру з мінімальними зручностями – за 7-10 тис. грн. Оренда двокімнатного житла у новобудові коштує приблизно 13,5-22,5 тис. грн, а трикімнатного – від 13 тис. до 18 тис. грн і більше.

За даними ЛУН, у жовтні середня вартість оренди однокімнатної квартири в Тернополі становить 18,1 тис. грн на місяць. За рік ціна зросла на 81%. Двокімнатна квартира коштує в середньому 18,5 тис. грн, що на 55% більше, ніж торік.

Раніше «Главком» писав, що Ужгороді кількість охочих винайняти житло значно перевищує кількість вільних квартир. В Івано-Франківську на хорошу квартиру претендують 5-10 потенційних орендарів.

За останній рік оренда житла у Чернівцях подорожчала приблизно на 25-30%, а лише за останній квартал ціни зросли на 10-15%.

У Вінниці на ринку оренди також спостерігається високий попит і нестача доступних квартир. У Луцьку оренда у 2026 році суттєво подорожчала. На це вплинули одночасно приїзд людей із Києва та інших регіонів через обстріли, а також сезонний студентський попит.

До слова, рієлторка Ірина Данилюк з Івано-Франківська звернулася до власників нерухомості із закликом не відмовляти в оренді житла людям із дітьми та домашніми тваринами, які змушені залишати свої домівки через російські обстріли. У коментарях під дописом користувачі мережі дорікнули рієлторам через високі комісійні та звинуватили їх у несплаті податків.

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Теги: нерухомість житло Тернопіль квартира оренда

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