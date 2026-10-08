Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Переселенці просто плачуть». Мер Івано-Франківська розкритикував ціни на оренду житла

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
«Переселенці просто плачуть». Мер Івано-Франківська розкритикував ціни на оренду житла
Марцінків обурився цінами на оренду житла в Івано-Франківську
фото: «Галка»

Руслан Марцінків закликав власників житла не підвищувати орендну плату

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав власників квартир не підвищувати ціни на оренду житла. За його словами, через суттєве подорожчання оренди внутрішньо переміщені особи, зокрема люди похилого віку, опиняються у скрутному становищі. Про це Марцінків заявив в етері «Західного полюсу», повідомляє «Главком».

«Треба мати совість, тому що оренда житла зросла неймовірно в Івано-Франківську. Люди тікають не від хорошого життя. Особливо звертаю увагу на родини наших військовослужбовців, які перевозять сюди сім’ї, тому що їм спокійніше воювати там, якщо родини в більшій безпеці», – наголосив міський голова.

Марцінків розповів, що під час особистих прийомів до нього звертаються переселенці, які не можуть дозволити собі оплачувати житло через зростання орендної плати.

«Дуже багато літніх людей до мене приходило, внутрішньопереміщених осіб, які просто плакали, що вони не мають де перебути, вони не можуть платити оренду ту, яку зараз піднімають», – зазначив посадовець.

Читайте також 👉 Оренда житла в Україні у вересні 2026 року: названо міста, де ціни росли найшвидше

Водночас мер прогнозує, що кількість внутрішньо переміщених осіб в Івано-Франківську продовжить зростати через безпекову ситуацію в інших регіонах України. До міста переїжджають не лише жителі Харківщини, Сумщини, Запоріжжя та Херсонщини, а й люди з Чернігівської області, Києва та Київщини.

Марцінків вважає, що саме збільшення кількості переселенців стане одним із найбільших викликів для міста, адже це створює додаткове навантаження на транспорт, водопостачання, вивезення сміття та інші комунальні послуги.

«Напевно, найбільший виклик – це справитися з тою кількістю людей, яка сьогодні приїжджає, тому що це навантаження на транспорт, це вивіз сміття, це вода, це все, що пов'язано», – пояснив міський голова.

Марцінків також повідомив, що місто готується до опалювального сезону та можливих надзвичайних ситуацій. Зокрема, в Івано-Франківську посилюють захист критичної інфраструктури та відпрацьовують сценарії на випадок перебоїв з електро- й водопостачанням.

У разі тривалих проблем із теплопостачанням у всіх навчальних закладах планують розгорнути пункти обігріву. Там містяни зможуть випити гарячого чаю, залишитися на ніч і частково скористатися інтернетом.

Крім того, міська влада працює над забезпеченням зв'язку на випадок тривалих відключень електроенергії. Водночас мер висловив переконання, що затяжних блекаутів у місті не буде.

Марцінків вважає, що тривалих блекаутів в Івано-Франківську не буде, хоча місто й готується до можливих перебоїв з електропостачанням. Натомість найбільшим викликом він назвав очікуване зростання кількості переселенців, які прибуватимуть до міста через безпекову ситуацію в інших регіонах України.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у вересні середня вартість оренди однокімнатної квартири в Івано-Франківську становила 22,5 тис. грн на місяць. За даними ЛУН, за рік таке житло подорожчало на 42%. Середня оренда двокімнатної квартири зросла на 44% – до 27 тис. грн, а трикімнатної – на 62%, до 31,5 тис. грн.

Голова Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Нестор Слюсаренко розповів «Главкому», що попит на оренду перевищує пропозицію. На одну хорошу квартиру може претендувати одразу 5–10 потенційних орендарів. Значну частину попиту формують люди, які переїжджають з інших регіонів, зокрема родини з Києва. За словами експерта, суттєвого здешевлення житла взимку очікувати не варто.

Читайте також:

Теги: переселенці нерухомість Івано-Франківщина житло Івано-Франківськ Руслан Марцінків оренда

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Будинок, який зводять поблизу залізничного мосту через Прут у Яремчі
Яремче радикально змінює вигляд: курорт масово забудовують висотками
16 вересня, 12:25
Туман ускладнить видимість на заході України вранці 19 вересня
Густий туман накриє вісім областей України
18 вересня, 18:40
Івано-Франківська область межує з Румунією
На Івано-Франківщині може з'явитися перший пункт пропуску до Румунії
20 вересня, 11:59
В Ужгороді злетіли ціни на оренду
Ціни на оренду квартир в Ужгороді у вересні 2026 року
22 вересня, 13:55
Повернута державі земельна ділянка на території кіностудії Довженка
Суд повернув державі понад 1 га землі на території кіностудії Довженка у Києві
28 вересня, 17:51
Акція за захист орендарів у Мадриді, 3 жовтня
Оренда стала непідйомною: Іспанію охопили масові протести
4 жовтня, 01:55
Маєток у центрі Києва, де проживав Герман Галущенко
Суд арештував речі в маєтку Захарченка, де таємно мешкав Галущенко
4 жовтня, 15:21
Київ, житловий масив Позняки, 8-й та 9-й мікрорайони
Кияни масово виїжджають? Що показує свіжа аналітика ринку оренди
2 жовтня, 20:30
За даними ЛУН, середня ціна оренди однокімнатної квартири в Києві зараз становить близько 17 тис. грн на місяць
Ціни на оренду квартир у Києві в жовтні 2026 року
6 жовтня, 20:00

Суспільство

«Переселенці просто плачуть». Мер Івано-Франківська розкритикував ціни на оренду житла
«Переселенці просто плачуть». Мер Івано-Франківська розкритикував ціни на оренду житла
Підірвався на ворожій міні в Донецькій області. Згадаймо Владислава Мартинюка
Підірвався на ворожій міні в Донецькій області. Згадаймо Владислава Мартинюка
В Україні тепло до 24° і без дощів: погода на 8 жовтня 2026 року
В Україні тепло до 24° і без дощів: погода на 8 жовтня 2026 року
Працюєте на пенсії? Головне правило, яке не можна ігнорувати
Працюєте на пенсії? Головне правило, яке не можна ігнорувати
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 8 жовтня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 8 жовтня 2026: традиції та молитва

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 жовтня 2026
126K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
103K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
80K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
6 жовтня, 17:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua