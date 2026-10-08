«Переселенці просто плачуть». Мер Івано-Франківська розкритикував ціни на оренду житла

Руслан Марцінків закликав власників житла не підвищувати орендну плату

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав власників квартир не підвищувати ціни на оренду житла. За його словами, через суттєве подорожчання оренди внутрішньо переміщені особи, зокрема люди похилого віку, опиняються у скрутному становищі. Про це Марцінків заявив в етері «Західного полюсу», повідомляє «Главком».

«Треба мати совість, тому що оренда житла зросла неймовірно в Івано-Франківську. Люди тікають не від хорошого життя. Особливо звертаю увагу на родини наших військовослужбовців, які перевозять сюди сім’ї, тому що їм спокійніше воювати там, якщо родини в більшій безпеці», – наголосив міський голова.

Марцінків розповів, що під час особистих прийомів до нього звертаються переселенці, які не можуть дозволити собі оплачувати житло через зростання орендної плати.

«Дуже багато літніх людей до мене приходило, внутрішньопереміщених осіб, які просто плакали, що вони не мають де перебути, вони не можуть платити оренду ту, яку зараз піднімають», – зазначив посадовець.

Водночас мер прогнозує, що кількість внутрішньо переміщених осіб в Івано-Франківську продовжить зростати через безпекову ситуацію в інших регіонах України. До міста переїжджають не лише жителі Харківщини, Сумщини, Запоріжжя та Херсонщини, а й люди з Чернігівської області, Києва та Київщини.

Марцінків вважає, що саме збільшення кількості переселенців стане одним із найбільших викликів для міста, адже це створює додаткове навантаження на транспорт, водопостачання, вивезення сміття та інші комунальні послуги.

«Напевно, найбільший виклик – це справитися з тою кількістю людей, яка сьогодні приїжджає, тому що це навантаження на транспорт, це вивіз сміття, це вода, це все, що пов'язано», – пояснив міський голова.

Марцінків також повідомив, що місто готується до опалювального сезону та можливих надзвичайних ситуацій. Зокрема, в Івано-Франківську посилюють захист критичної інфраструктури та відпрацьовують сценарії на випадок перебоїв з електро- й водопостачанням.

У разі тривалих проблем із теплопостачанням у всіх навчальних закладах планують розгорнути пункти обігріву. Там містяни зможуть випити гарячого чаю, залишитися на ніч і частково скористатися інтернетом.

Крім того, міська влада працює над забезпеченням зв'язку на випадок тривалих відключень електроенергії. Водночас мер висловив переконання, що затяжних блекаутів у місті не буде.

Марцінків вважає, що тривалих блекаутів в Івано-Франківську не буде, хоча місто й готується до можливих перебоїв з електропостачанням. Натомість найбільшим викликом він назвав очікуване зростання кількості переселенців, які прибуватимуть до міста через безпекову ситуацію в інших регіонах України.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у вересні середня вартість оренди однокімнатної квартири в Івано-Франківську становила 22,5 тис. грн на місяць. За даними ЛУН, за рік таке житло подорожчало на 42%. Середня оренда двокімнатної квартири зросла на 44% – до 27 тис. грн, а трикімнатної – на 62%, до 31,5 тис. грн.

Голова Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Нестор Слюсаренко розповів «Главкому», що попит на оренду перевищує пропозицію. На одну хорошу квартиру може претендувати одразу 5–10 потенційних орендарів. Значну частину попиту формують люди, які переїжджають з інших регіонів, зокрема родини з Києва. За словами експерта, суттєвого здешевлення житла взимку очікувати не варто.