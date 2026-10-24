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Ціни на оренду квартир у Житомирі у жовтні 2026 року

Кароліна Терещенко
glavcom.ua
Кароліна Терещенко
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Ціни на оренду квартир у Житомирі у жовтні 2026 року
За рік у Житомирі ціна оренди в новобудовах піднялася на 10–20%
колаж: glavcom.ua

У жовтні 2026 року середня вартість оренди однокімнатної квартири в Житомирі становить 14 тис. грн на місяць

У Житомирі після літнього пожвавлення попит на оренду квартир почав спадати. Водночас місто продовжують обирати люди, які переїжджають з інших регіонів, зокрема з Києва та Запоріжжя.

«Главком» розбирався, скільки коштує оренда квартир у Житомирі та як змінилися ціни за рік.

Попит на оренду квартир у Житомирі

Голова Житомирського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Наталія Мелай розповіла «Главкому», що попит на оренду житла є протягом усього року, але в окремі місяці охочих знайти квартиру більше.

«Основний пік попиту припав на серпень і майже весь вересень. Зараз попит поступово спадає», – зазначила Мелай.

За словами рієлторки, орендодавці часто неохоче здають квартири молоді віком 17–18 років.

Приватні будинки у Житомирі користуються попитом, але актуальних пропозицій на ринку небагато.

Скільки коштує оренда

Однокімнатні квартири

Найдешевші однокімнатні квартири коштують 8–11 тис. грн на місяць. Це переважно хрущівки, пояснює Наталія Мелай. Ремонт у них старий, але є необхідні меблі й побутова техніка.

За однокімнатну квартиру в новобудові доведеться заплатити від 12 тис. до 18 тис. грн на місяць. Таке житло зазвичай має сучасний ремонт, нові меблі й техніку та автономне опалення. Крім того, квартири в нових будинках часто просторіші за помешкання у старому фонді.

Двокімнатні квартири

Оренда двокімнатної квартири у старому будинку коштує приблизно 10–15 тис. грн на місяць.

За словами рієлторки, середня вартість оренди двокімнатної квартири у новобудовах становить 17–18 тис. грн, а за окремі варіанти просять понад 20 тис. грн.

Трикімнатні квартири

Оренда трикімнатної квартири у старому житловому фонді коштує приблизно 16–17 тис. грн на місяць.

Таких квартир, як зазначає фахівчиня, здають небагато, а охочих орендувати їх менше, ніж однокімнатних. Одна з причин – витрати на комунальні послуги. Узимку утримання великої квартири з централізованим опаленням може обходитися дорожче, тому орендарі не завжди готові платити за додаткову площу.

Як змінилися ціни на оренду за рік

За оцінкою Мелай, за останній рік оренда квартир у Житомирі подорожчала приблизно на 5–7%, а в новобудовах – на 10–20%, залежно від житлового комплексу та самої квартири.

Рієлторка пояснює це, зокрема, попитом з боку людей, які переїхали до Житомира з інших міст. Частина з них шукає квартири в новобудовах, оскільки звикла до сучасного житла й не хоче змінювати свої побутові умови.

Важлива й інфраструктура. У нових житлових комплексах поруч часто є магазини, аптеки, кав'ярні та дитячі садки. Для людей, які щойно переїхали до міста, це зручно. Ще одна перевага – можливість припаркувати автомобіль біля будинку.

До Житомира, за словами рієлторки, приїжджають жителі Києва та Запоріжжя. Також містом цікавляться мешканці Дніпра.

Що показує статистика

За даними ЛУН, у жовтні 2026 року середня вартість оренди однокімнатної квартири становить 14 тис. грн на місяць. За рік ціна зросла на 17%.

Двокімнатну квартиру здають у середньому за 15 тис. грн на місяць. Це на 25% більше, ніж у жовтні минулого року. Середня ціна оренди трикімнатної квартири також – 15 тис. грн на місяць. За рік вона зросла на 25%.

Загалом у Житомирі на ринку оренди житла склалася парадоксальна ситуація, адже середня вартість двокімнатних і трикімнатних квартир зрівнялася на позначці 15 тис. грн. При цьому однокімнатні помешкання відстають від них усього на тисячу гривень, що свідчить про аномально високий попит саме на компактне житло.

Скільки коштує оренда квартир у Житомирі
Скільки коштує оренда квартир у Житомирі
графіка: ЛУН

Чи подешевшає оренда взимку

Зазвичай у холодну пору року попит на житло знижується, тягнучи за собою й ціни. Проте в нинішніх реаліях ринок повністю залежить від загальної ситуації в країні.

Рієлторка Наталія Мелай наводить як приклад минулорічний досвід Києва: під час тривалих блекаутів столиця зафіксувала відтік населення до інших регіонів. Ця хвиля внутрішньої міграції спровокувала додатковий попит, через що оренда поповзла вгору навіть у традиційно «низький» сезон.

Відтак, зимова вартість оренди в Житомирі безпосередньо залежатиме від інтенсивності міграційних процесів. Якщо місто прийме нових переселенців, сезонного здешевлення квадратних метрів очікувати не варто, прогнозує експертка.

Раніше «Главком» писав, що у Черкасах дорожчає  оренда житла через дефіцит квартир. Місто стало прихистком для переселенців зі сходу країни, а цієї осені попит зріс ще й за рахунок киян, які тікають у відносно безпечні регіони.

Також подорожчала оренда квартир у Полтаві. За рік ціни зросли на 25–30%. Водночас житло з ціною, яка відповідає його стану, може знайти орендарів за один-два дні.

У Тернополі виник дефіцит квартир для оренди через масовий наплив студентів та переселенців. Високий попит наклався на обмежену кількість вільних помешкань, тому за останній час оренда житла подорожчала приблизно на 15–25%.

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Теги: нерухомість Житомир квартира оренда житло

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