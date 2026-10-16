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НАБУ викрило маніпуляції з оцінкою елітної квартири посадовця СБУ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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НАБУ викрило маніпуляції з оцінкою елітної квартири посадовця СБУ
НАБУ викрило маніпуляції з оцінкою елітної квартири дружини колишнього посадовця СБУ Іллі Вітюка
фото: sud.ua

Вартість нерухомості занизили на 9,3 млн грн, а експертний висновок оформили заднім числом

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Міністерства юстиції України. За версією слідства, вони підготували завідомо неправдиві висновки щодо вартості елітної квартири дружини високопосадовця Служби безпеки України. Обставини справи вказують на колишнього керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на НАБУ.

За даними антикорупційних органів, у грудні 2023 року дружина посадовця СБУ придбала квартиру фактичною вартістю 21,6 млн грн. Однак у договорі купівлі-продажу зазначили значно меншу суму – 12,8 млн грн. Слідство вважає, що вартість нерухомості занизили умисно.

У квітні 2024 року адвокат, який представляв інтереси подружжя, звернувся до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз для проведення оціночно-будівельної експертизи. Уже наступного місяця комісія експертів підготувала висновок, згідно з яким ринкова вартість квартири становила 12,3 млн грн.

За версією НАБУ, для отримання такого результату експерти навмисно використали для порівняння об'єкти нерухомості, які не відповідали характеристикам досліджуваної квартири. Надалі сторона захисту використовувала цей документ як доказ у Національному агентстві з питань запобігання корупції, НАБУ та суді.

Водночас у травні 2024 року детективи НАБУ, які розслідували обставини придбання нерухомості, призначили комісійну експертизу в тій самій установі. Як з'ясувалося згодом, проведення дослідження доручили тим самим експертам.

Для визначення ринкової вартості житла детективи надали актуальні оголошення про продаж квартир у тому самому житловому комплексі. Однак, за даними слідства, експерти проігнорували ці пропозиції та продовжили використовувати для порівняння дешевшу нерухомість в інших житлових комплексах.

Зокрема, вони узгодили обмеження вартості об'єктів для порівняння на рівні $2,5 тис.-$2,6 тис. за квадратний метр, хоча ринкова ціна становила близько $3 тис. При цьому експерти свідомо обирали найдешевші пропозиції, вартість яких починалася від $1,5 тис. за квадратний метр.

За матеріалами розслідування, експерти обговорювали між собою цінові показники, які мали використати під час оцінювання нерухомості. У НАБУ вважають, що таке листування свідчить про свідоме коригування результатів експертизи в інтересах сторони захисту.

11 листопада 2024 року детективи НАБУ відкликали постанову про призначення експертизи та попросили повернути матеріали без виконання дослідження.

Попри це, як стверджує слідство, експерти продовжили роботу. На початку грудня вони підписали висновок, однак зазначили на ньому дату 8 листопада 2024 року – тобто ще до того, як детективи офіційно відкликали постанову.

У другому висновку експерти використали діапазон цін із розбіжністю 6,2 млн грн. При цьому навіть верхня межа визначеної ними вартості була на 4,5 млн грн нижчою за фактичну ціну квартири.

Антикорупційні органи також повідомили про ймовірне підроблення супровідного листа, який мав підтверджувати надсилання результатів експертизи до НАБУ. Показово, що копію готового висновку детективи отримали не від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, а безпосередньо від адвоката підозрюваного посадовця СБУ.

Зазначимо, що обставини, описані в повідомленні НАБУ, збігаються з даними раніше оприлюдненого розслідування «Слідства.Інфо» щодо родини колишнього керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. Зокрема, йдеться про придбання його дружиною Юлією елітної квартири на столичному Печерську за 12,8 млн грн, хоча її ринкова вартість перевищувала 20 млн грн.

У 2022 році Юлія Вітюк задекларувала 9,4 млн грн доходу від підприємницької діяльності, а у 2023 році – ще 13,4 млн грн. Водночас журналістам не вдалося знайти публічної інформації про юридичні послуги, які надавала дружина посадовця, адресу її офісу чи контактні дані для клієнтів. Сама Юлія Вітюк відмовилася коментувати свою підприємницьку діяльність і придбання квартири.

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Теги: корупція в Україні НАБУ

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