Ціни на оренду в Трускавці б’ють рекорди: кияни окупували місто на зиму

Кияни розглядають Трускавець як відносно безпечніше місце для життя взимку, що додає інтересу до місцевого ринку оренди

На ринку довгострокової оренди у Трускавці ціни зросли на 20–40%, а потенційних орендарів може бути у 5–10 разів більше, ніж вільних квартир. Найбільший попит нині формують кияни, які переїжджають до міста на зимовий період. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Ціни на оренду квартир у Трускавці в жовтні 2026 року».

За словами місцевого рієлтора Дмитра Щудла, попит на житло в Трускавці суттєво перевищує пропозицію. За його оцінкою, кількість потенційних орендарів може у 5–10 разів перевищувати кількість доступних квартир. «Найбільший попит зараз від людей, які переїжджають до Трускавця з Києва на зимовий період, на пів року», – розповів Щудло.

Квартири з ремонтом, меблями та побутовою технікою орендарі винаймають найшвидше. Якщо житло відповідає ринковій ціні й має належний стан, знайти орендарів для нього можуть за один-два дні.

Рієлтор також зазначає, що вартість оренди зросла приблизно на 20–40% залежно від стану житла та його розташування. Однокімнатні квартири у старому житловому фонді коштують у середньому 10–18 тис. грн на місяць. У новобудовах житло з якісним ремонтом пропонують від 20 тис. грн.

За даними ЛУН, станом на жовтень на ринку довгострокової оренди Трускавця представлено 20 квартир. Ціни стартують від 10 тис. грн на місяць і перевищують 36 тис. грн за дорожчі варіанти.

Найдоступніші пропозиції на ринку оренди коштують близько 10–11 тис. грн на місяць. У цьому ціновому сегменті можна знайти невеликі квартири з базовими зручностями. Житло з сучасним ремонтом, індивідуальним опаленням, паркінгом та іншими додатковими перевагами коштує дорожче – 20–25 тис. грн на місяць і більше.

Трускавець приваблює тих, хто шукає спокійніше місце для тривалого проживання, зокрема через безпекову ситуацію в інших регіонах. Місто також залишається відомим бальнеологічним курортом із мінеральними водами.

Раніше «Главком» досліджував ситуацію на ринку оренди житла в різних містах України. Зокрема, у Чернівцях попит на квартири перевищує пропозицію, а вартість оренди за рік зросла приблизно на 25–30%. Житло за ринковою ціною може знайти орендарів за один-два дні.

У Києві на початку жовтня побільшало вільних квартир, однак це не означає автоматичного зниження цін. У жовтні 2026 року ситуація на столичному ринку оренди характеризується змінами пропозиції та увагою орендарів до безпеки й автономності житла (ціни на оренду квартир у Києві).

Загалом восени ціни на оренду в українських містах змінювалися нерівномірно. Найбільше житло дорожчало там, де попит перевищував кількість доступних пропозицій. Різницю в цінах між регіонами показав огляд ринку оренди житла в Україні.

Водночас під час пошуку квартири українці враховують не лише вартість і розташування, а й безпеку та автономність житла. Серед важливих критеріїв – опалення й можливість пережити відключення електроенергії. Ці чинники впливають на вибір помешкання у 2026 році