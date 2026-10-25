Російська атака на Вінницю: знищено чотири квартири, є постраждалі

Пошкоджено також пансіонат для літніх людей, звідки евакуювали 15 підопічних

У Вінниці стали відомі нові подробиці російського удару по житловій п’ятиповерхівці. Ворожий безпілотник влучив у будинок під ранок 25 жовтня. Унаслідок атаки повністю знищено чотири квартири, ще шестеро людей постраждали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

За інформацією рятувальників, унаслідок влучання сталися руйнування між другим і третім поверхами будинку. Також пошкоджено припарковані поблизу автомобілі. Співробітники ДСНС врятували з пошкодженої п’ятиповерхівки шістьох мешканців. За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали шестеро людей, одну з них госпіталізовано.

Крім того, удар пошкодив приватний пансіонат для людей похилого віку. Із закладу евакуювали 15 підопічних. Наразі всі осередки займання ліквідовано. Рятувальники продовжують розбирати завали. На місці також працювала психологиня ДСНС.

Внаслідок масованої атаки в області також є руйнування об'єктів критичної та цивільної інфраструктури, пошкоджені приватні домоволодіння.

Нагадаємо, уранці 25 жовтня у Вінниці під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Повітряну тривогу у Вінницькому районі було оголошено о 04:15, а перші вибухи пролунали близько 04:25. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивного безпілотника в напрямку обласного центру.

Крім того, у ніч на 25 жовтня російські війська завдали ударів по критичній інфраструктурі Дніпра. Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, на місці атаки працюють екстрені служби. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.