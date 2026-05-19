Лідера ОУН Андрія Мельника буде перепоховано на Національному військовому кладовищі

Могила видатного військового та політичного діяча Андрія Мельника в Люксембурзі
Тлінні останки полковника Армії УНР із дружиною буде перевезено з Люксембургу для перепоховання

Колишнього очільника Організації українських націоналістів Андрія Мельника разом із дружиною буде перепоховано в Україні. Влада Люксембургу, де вони поховані, дала на це дозвіл. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Організації українських націоналістів, першого заступника голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України Богдана Червака.

«Тепер про це можна сказати вголос і впевнено. Полковник Армії УНР і другий голова ОУН Андрій Мельник із дружиною Софією Федак повертаються в Україну. Влада Люксембургу, де похований Полковник із дружиною, надала дозвіл на перепоховання великих українців на рідній землі», – зазначив він.

Глава ОУН подякував монархам Люксембургу, які в різний час сприяли подружжю Мельників. Князю Феліксу, який дозволив їм оселитися у Люксембурзі після Другої світової війни, та великим герцогам Жану й Анрі, які дбали про могилу.

«Але найбільший уклін українцям, які в складних, а подекуди важких умовах еміграції не забували приходити на могилу Андрія Мельника, дбали, щоб там не згасав вогонь пам’яті і завжди були живі квіти», – додав він.

Червак додав, що повернення Андрія та Софії Мельників на Батьківщину стало можливим завдяки Офісу президента, зокрема його керівника генерала Кирила Буданова, а також Міністерства закордонних справ та Українського інституту національної пам’яті.

Як повідомила Київська архієпархія Української греко-католицької церкви, упродовж 22–24 травня в Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві відбуватимуться заупокійні богослужіння. Центральне заупокійне богослужіння та чин похорону відбудеться в кафедральному соборі УГКЦ у Києві в суботу, 23 травня, о 15:00. У неділю, 24 травня, о 7:00 домовини Андрія та Софії Мельник перевезуть на Національне військове меморіальне кладовище.

Як відомо, у середу, 22 квітня, президент Володимир Зеленський повідомив про початок роботи над створенням Пантеону видатних українців. За його словами, йдеться, зокрема, про повернення в Україну історичних діячів, які мають «фундаментальне значення для формування української національної свідомості та державотворення».

