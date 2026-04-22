Розпочалася робота зі створення пантеону видатних українців – президент

Наталія Порощук
glavcom.ua
Буданов, Стефанчук, Верещук та Зеленський провели нараду
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент заявив про повернення в Україну історичних діячів – постатей, які мають фундаментальне значення для формування української національної свідомості

Сьогодні, 22 квітня, президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо стратегічних питань української політики пам’яті та вшанування національних героїв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Провели нараду щодо стратегічних питань нашої української політики пам’яті та вшанування національних героїв. Зокрема, розпочалася робота зі створення Пантеону видатних українців. Обсяг відповідних завдань надзвичайно великий і потребує залучення різних державних інституцій, українського суспільства та дипломатичних контактів із багатьма партнерами України», – йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що йдеться передусім про повернення в Україну історичних діячів – постатей, які мають фундаментальне значення для формування української національної свідомості та державотворення.

«Також ідеться про політику героїв в Україні, гідну меморіалізацію різних етапів нашої історії та повноцінне повернення всієї української історичної пам’яті. Маємо створити особливе місце ціннісної консолідації українського народу, яке точно матиме значення для майбутніх поколінь українців і берегтиме пам’ять про покоління українців, які й створили нашу культуру та нашу державу», – додав президент.

Президент підсумував: «Дякую голові Верховної Ради України Руслану Стефанчуку, керівнику Офісу президента Кирилу Буданову, заступниці керівника Офісу Ірині Верещук та всій команді, яка вже залучена, за змістовну роботу для виконання цього завдання. Визначили наші наступні кроки. Дякую всім, хто допомагатиме цій роботі! Слава Україні!».

До слова, на Хмельниччині розсипалася унікальна пам’ятка архітектури – палац Сангушків в Ізяславі, де раніше зустрічалися політики та магнати Східної Європи. Кореспондент «Главкому» відвідав палац Сангушків та показав, який він зараз.

Як повідомлялося, під Дубном на Рівненщині зафіксували обвал частини Тараканівського форту – однієї з найвідоміших історичних фортифікаційних споруд України.

