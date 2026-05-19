Нічна атака на Київщину: у Броварах уламки дрона пошкодили багатоповерхівку та автівки

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Наслідки атаки РФ Київщини 19 травня 2026 року
фото: Ігор Сапожко/Telegram
Після обстеження виявилося, що дрон, який залетів у багатоповерхівку, був без бойової частини

У ніч проти 19 травня російські війська атакували Київську область, в регіоні працювали Сили протиповітряної оборони. Про це повідомив голова Київської обласної військової/державної адміністрації Микола Калашник, інформує «Главком».

За словами Калашника, наслідки атаки РФ зафіксовані у Броварському районі. Уламками збитої цілі несуттєво пошкоджено технічний балкон багатоповерхівки та два легкові автомобілі у Броварах. На місцях працюють усі оперативні служби. Постраждалих немає, поінформував Калашник.

Уламки збитого дрона на балконі багатоповерхівки у Броварському районі
фото: Ігор Сапожко/Telegram

«Дякую нашим мисливцям з проєкту «Чисте небо» за професійну та злагоджену роботу. Завдяки їм на рубежах області вдалося знищити два десятки ворожих дронів та убезпечити жителів від значно тяжчих наслідків», – йдеться у повідомленні голови КОВА.

Броварський міський голова Ігор Сапожко уточнив, що під час нічної атаки о 23:22 надійшло повідомлення про падіння російського БПЛА на технічний балкон багатоповерхівки на рівні 22 поверху. Мешканців евакуювали. Після обстеження виявилося, що дрон без бойової частини.

Загалом у ніч на 19 травня Росія запустила по Україні 209 ударних безпілотників типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дрони інших типів, у результаті протиповітряних боїв українська ППО знешкодила 180 БпЛА.

Як повідомлялося, сьогодні російські війська вчергове атакували Харків та передмістя. У селі Покотилівка Харківського району внаслідок удару БпЛА загинула жінка 69-річна жінка, ще троє людей постраждали, з них одна дитина. Пошкоджені житлові будинки та легкові автомобілі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Також уночі 19 травня російські війська масовано атакували південь Одещини ударними безпілотниками. Більшість повітряних цілей ураження були знищені силами ППО. В Ізмаїльському районі БпЛА влучив у будівлю складу, пошкодивши покрівлю та вікна. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Петиція проти проїзду по 30 грн у Києві набрала голоси за лічені години
На Центральному вокзалі Києва зупинилися ескалатори: що кажуть в «Укрзалізниці»
Лідера ОУН Андрія Мельника буде перепоховано на Національному військовому кладовищі
Нічна атака на Київщину: у Броварах уламки дрона пошкодили багатоповерхівку та автівки
Ремонт медуніверситету у Києві: інженер технагляду відповість за збитки в 2 млн грн
Негода у Києві та області: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
