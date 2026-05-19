Ремонт медуніверситету у Києві: інженер технагляду відповість за збитки в 2 млн грн

Ірина Міллер
фото: Київська міська прокуратура/Facebook
Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт стосовно інженера технічного нагляду, якого обвинувачують у пособництві в розтраті бюджетних коштів та службовому підробленні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
 
Слідство встановило, що у 2021 році, під час капітального ремонту покрівлі корпусу Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, обвинувачений, здійснюючи нагляд за роботами, діючи умисно, підписав акти виконаних робіт із завідомо неправдивими відомостями щодо їх обсягів і вартості. При цьому, наголосили у прокуратурі, всупереч своїм службовим обов’язкам, інженер жодного разу не виїжджав на об’єкт та фактично не перевіряв виконання робіт.
 
«Підписані ним документи стали підставою для оплати частково невиконаних робіт. Загальна сума встановлених збитків державному бюджету складає понад 2 млн грн», – повідомляє прокуратура.
 
Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

У квітні 2026 року до суду скерували обвинувальний акт щодо керівниці підрядної організації, що проводила роботи, її судять за заволодіння грошима університету та службове підроблення.
 
Досудове розслідування проводили слідчі Шевченківського УП поліції ГУ Нацполіції у м.Києві.

Нагадаємо, Печерська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру колишньому проректору одного зі столичних університетів, якого звинувачують у службовій недбалості. Слідство встановило, що університет, в межах реалізації загальнодержавного проєкту «Вища освіта України», отримав гроші на покращення енергоефективності будівель. Навчальний заклад та підрядник уклали договір на ремонт. У подальшому посадовець підписав підряднику акт виконаних робіт. У документі зазначалося, що будівельна компанія повністю виконала договірні зобов'язання.

