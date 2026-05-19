Ремонт на Великій Кільцевій: рух шляхопроводом обмежено на три місяці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Фахівці розпочинають масштабний ремонт конструкцій шляхопроводу
На час проведення робіт рух автомобілів обмежать першою та частково другою смугами у напрямку Литовського проспекту

Із 19 травня і до 20 серпня у столиці діятимуть тимчасові обмеження руху на шляхопроводі через трамвайні колії, що на Великій Кільцевій дорозі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтошляхміст».

Фахівці розпочинають масштабний ремонт конструкцій шляхопроводу. 

інфографіка: Київавтошляхміст

На час проведення робіт проїзд автомобілів буде обмежено першою та частково другою смугами в напрямку Литовського проспекту.

Рух тротуарною частиною в цьому ж напрямку також буде тимчасово перекрито.

Нагадаємо, у Солом’янському районі почали капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. Роботи виконають з урахуванням принципів безбар’єрності. У зв’язку з цим на окремих ділянках тимчасово обмежать рух транспорту. 

Також до 17 травня продовжили термін ремонту пішохідного тротуару на Оріховатському шляхопроводі. У зв’язку з цим частково обмежать рух транспортних засобів у правій смузі в напрямку Деміївської площі. 

