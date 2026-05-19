Ремонт на Великій Кільцевій: рух шляхопроводом обмежено на три місяці

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

На час проведення робіт рух автомобілів обмежать першою та частково другою смугами у напрямку Литовського проспекту

Із 19 травня і до 20 серпня у столиці діятимуть тимчасові обмеження руху на шляхопроводі через трамвайні колії, що на Великій Кільцевій дорозі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтошляхміст».

Фахівці розпочинають масштабний ремонт конструкцій шляхопроводу.

До 20 серпня частково обмежуватимуть рух шляхопроводом через трамвайні колії на Великій Кільцевій дорозі інфографіка: Київавтошляхміст

На час проведення робіт проїзд автомобілів буде обмежено першою та частково другою смугами в напрямку Литовського проспекту.

Рух тротуарною частиною в цьому ж напрямку також буде тимчасово перекрито.

Нагадаємо, у Солом’янському районі почали капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. Роботи виконають з урахуванням принципів безбар’єрності. У зв’язку з цим на окремих ділянках тимчасово обмежать рух транспорту.

Також до 17 травня продовжили термін ремонту пішохідного тротуару на Оріховатському шляхопроводі. У зв’язку з цим частково обмежать рух транспортних засобів у правій смузі в напрямку Деміївської площі.