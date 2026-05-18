Повітряна тривога у Києві тривала 15 хвилин

Можна виходити з укриттів

У Києві о 23:18 оголосили повітряну тривогу. Існувала загроза БпЛА. О 23:35 повідомили про відбій. КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Раніше російські загарбники атакували інфраструктуру «Нафтогазу» одразу в кількох областях України. На Харківщині ворожий дрон пошкодив газовидобувний обʼєкт. Також під ударом опинилося підприємство компанії на Житомирщині.