Негода у Києві та області: Укргідрометцентр попередив про небезпеку

Синоптики попереджають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств

Сьогодні, 19 травня, на території Києва та області буде хмарно з проясненнями, очікується короткочасний дощ, місцями – грози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометцентр.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вдень 21-26°; у Києві – 23-25°.

Мешканців столиці та регіону попереджають про небезпечні метеорологічні явища: 19 травня вдень будуть грози (І рівень небезпечності, жовтий).

Синоптики попереджають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.

Попередження про метеорологічні явища у Києві та Київській області інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

«У Києві 19–го травня типова для травня погода, пройдуть короткочасні грозові дощі, максимальна температура повітря у столиці близько +25 градусів. Нестійка погода в Україні триватиме, тому парасолі, нурофени, корвалоли, муркотливих котів тримаємо неподалік. Хай і травень помуркоче грозами – це ж його типова натура». – зазначила синоптикиня Наталка Діденко.

Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор»: (044) 284-74-19.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.

Коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).

Нагадаємо, сьогодні, 19 травня, в Україні хмарно з проясненнями, в деяких областях град. Вночі місцями, вдень повсюди короткочасні дощі, грози, вдень у південних та більшості центральних областей в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°, на сході та північному сході країни до 29°, у західних областях вночі 7-12°, вдень 18-23°.