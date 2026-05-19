Негода у Києві та області: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
Синоптики попереджають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств
Сьогодні, 19 травня, на території Києва та області буде хмарно з проясненнями, очікується короткочасний дощ, місцями – грози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометцентр.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вдень 21-26°; у Києві – 23-25°.
Мешканців столиці та регіону попереджають про небезпечні метеорологічні явища: 19 травня вдень будуть грози (І рівень небезпечності, жовтий).
Синоптики попереджають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.
«У Києві 19–го травня типова для травня погода, пройдуть короткочасні грозові дощі, максимальна температура повітря у столиці близько +25 градусів. Нестійка погода в Україні триватиме, тому парасолі, нурофени, корвалоли, муркотливих котів тримаємо неподалік. Хай і травень помуркоче грозами – це ж його типова натура». – зазначила синоптикиня Наталка Діденко.
Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.
- При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор»: (044) 284-74-19.
- Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.
- Коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).
- При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.
- При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).
Нагадаємо, сьогодні, 19 травня, в Україні хмарно з проясненнями, в деяких областях град. Вночі місцями, вдень повсюди короткочасні дощі, грози, вдень у південних та більшості центральних областей в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°, на сході та північному сході країни до 29°, у західних областях вночі 7-12°, вдень 18-23°.
Коментарі — 0