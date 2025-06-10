Сім районів Києва зазнали пошкоджень внаслідок обстрілу – Ткаченко

«Дякую кожному, хто цієї ночі тримав небо»

У ніч на 10 червня ворог атакував Київ ударними дронами. Тривога тривала п'ять годин. Очільник КМВА Тимур Ткаченко розповів, що російські терористи били по цивільній інфраструктурі, передає «Главком».

«Ця ніч була важкою, але завдяки неймовірній роботі Сил оборони вдалося мінімізувати жертви. Пошкодження зазнали сім районів столиці. Є часткові руйнування та займання в багатоповерхівках і приватних будинках. Палали автівки і складські приміщення», – написав він.

За словами Ткаченка, на ліквідацію наслідків може знадобитись не один день. Він додав, що попри це, всі служби працюють та реагують оперативно на виклики.

«Протягом ночі ворог безперестанку тероризував Київ ударними дронами. Бив по цивільній інфраструктурі, по мирних мешканцях міста. Його мета одна – залякати. Дестабілізувати ситуацію та змусити нас скоритися. Тож сьогодні, як ніколи, необхідно бути єдиними і згуртованими.», зазначив Ткаченко.

Очільник КМВА каже, що продовжує спілкуватись з головами районних адміністрацій для оцінки наслідків атаки.

«Дякую кожному, хто цієї ночі тримав небо. Дякую рятувальникам, медикам, комунальникам, волонтерам. Дякую киянам за витримку», – підсумував він.

Як відомо, у декількох районах міста зайнялись пожежі внаслідок атаки. Під ударом опинились: Оболонський, Голосіївський, Шевченківський, Солом'янський, Дарницький, Подільський та Деснянський райони.

Наслідки комбінованого удару

Дарницький район:

пожежа в нежитловій будівлі,

падіння решток збитого дрона в зеленій зоні,

часткова руйнація в нежитловій зоні,

пошкодження в гаражному кооперативі,

займання складських приміщень. Також горить лісосмуга за іншою адресою,

пожежа в житловому будинку.

Оболонський район:

пошкодження двох поверхів житлового будинку,

займання в офісній будівлі,

падіння уламків на відкритій місцевості,

руйнування житлового будинку,

займання аптеки,

на іншій локації горять складські приміщення.

Голосіївський район:

падіння уламків дрона на території нежитлової будівлі,

пошкодження бізнес-центру.

Деснянський район:

внаслідок падіння частин збитого дрона загорівся автомобіль.

Шевченківський район:

пожежа в житловому будинку,

пожежа в бізнес-центрі,

пошкодження будинку за іншою адресою.

Солом'янський район:

уламки дрона впали на дах багатоповерхівки.

Подільський район:

пошкодження нежитлових приміщень.

падіння уламків на відкритій місцевості.

О 05:10 у Києві оголосили відбій.

До слова, на Київщині пошкодження зафіксовані у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах. Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, пошкоджені приватні будинки, загорілись автомобілі.