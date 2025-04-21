Суд арештував майно «смотрящего» за Києвом Комарницького та його родичів

Комарницький є підозрюваним у справі про земельні махінації у столиці й перебуває в розшуку

За останніми даними, Комарницький перебуває у Відні

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на низку майна бізнесмена Дениса Комарницького, його дружини Ірини та його водія Юрія Дашкова. Про це повідомляє журналіст Олег Новіков, інформує «Главком».

За словами Новікова, суд арештував корпоративні права у товаристві з обмеженою відповідальністю «Центр розвитку економіки і права» та Приватному акціонерному товаристві «Всеукраїнський науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування».

Також під арешт потрапили автомобілі:

Mercedes-Benz S 500

Toyota Camry (2020 року випуску)

Toyota Land Cruiser (2021 року)

GMC Yukon XL

Mercedes-AMG GLE 53

Суд арештував і готівку, вилучену у межах цієї справи, а саме: 3 972 175 доларів, 100 тис. євро і 806 300 грн.

Повідомляється, що суд наклав арешт на рухоме і нерухоме майно; корпоративні права у товаристві з обмеженою відповідальністю «Центр розвитку економіки і права» та Приватному акціонерному товаристві «Всеукраїнський науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування»; автівки Mercedes-Benz S 500, Toyota Camry 2020 року випуску, Toyota Land Cruiser 2021 року випуску, GMC Yukon XL, Mercedes-AMG GLE 53; готівку та безготівку, цінні папери на рахунках у «Сенс банку», «Ощадбанку», «Комінбанку», Банку інвестицій та заощаджень.

Також суд арештував готівку, вилучену у межах цієї справи, а саме: 3 972 175 доларів, 100 тис. євро і 806, 3 тис. грн.

Нагадаємо, 6 лютого Національне антикорупційне бюро заявило про викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді та КМДА. Результатом слідчих дій у межах операції «Чисте місто» стало оголошення підозри десятьом особам. У лютому 2025 року Комарницький та учасники групи отримали підозри як члени організованого злочинного угрупування, серед них:

заступник Віталія Кличка Петро Оленич, який курує ключові земельні департаменти столиці;

голова земельної комісії Київради Михайло Терентьєв;

депутатка земельної комісії Олена Марченко;

заступник директора КП «Київблагоустрій» Олексій Мушта;

заступник директора КП «Спецжитлофонд» Юрій Леонов.

Серед підозрюваних також був і ексдепутат Київської міської ради Денис Комарницький, якого правоохоронці називають керівником злочинної організації. 10 лютого НАБУ оголосило Комарницького у розшук.

Члени злочинної організації використовували так звану «туалетну схему», яка передбачала пошук привабливих земельних ділянок та реєстрацію на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких у багатьох випадках на цих ділянках ніколи не існувало. Це дозволяло отримувати першочергове право власності на землю під цими спорудами-привидами.

За даними бюро, злочинна організація протягом 2023-2024 років вивела з власності територіальної громади Києва землю в центрі міста вартістю 11,6 млн грн. НАБУ провело десятки обшуків у рамках справи. Зокрема, як писали у ЗМІ, й у самого Комарницького.

За інформацією розслідування, на момент проведення обшуків Комарницький перебував в Україні. Він намагався втекти за кордон, після чого його оголосили в розшук. Однак у березні УП повідомило, що Комарницького вдалося знайти вже за кордоном. Журналісти оприлюднили сюжет, в якому розкрили подробиці справи про незаконне переправлення Комарницького через державний кордон, вони знайшли його у Відні. Перед цим Комарницький з Київщини дістався Закарпаття, а потім перетнув румуно-український кордон, офіційно не перетнувши кордон жодної з країн.

За даними УП, до кордону підозрюваного супроводжувало прикриття у вигляді авто із написом «200» (зазвичай транспортом із таким маркуванням перевозять військових, загиблих на війні). За даними ЗМІ, у втечі Комарницького брали участь чотири людини з посвідченнями СБУ, два співробітники Управління стратегічних розслідувань Закарпатської області та один тамтешній депутат. Тим часом СБУ заявила, що люди, які мали відповідні посвідчення, на момент протиправних дій не мали відношення до СБУ. Нібито їх було позбавлено статусу позаштатних працівників за тиждень до втечі Комарницького.

Загалом у справі про земельну корупцію десятеро людей отримали підозру. Семеро із них затримані. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи підозрюваним у земельній корупції столичним посадовцям.

Зокрема, заступника голови Київської міської держадміністрації Петра Оленича суд відправив під варту на два місяці – до 6 квітня, із можливістю внесення 15 млн грн застави, згодом він вийшов із СІЗО під заставу. Його звільнили з КМДА на початку березня. Крім того, мер Києва Віталій Кличко оголосив про звільнення низки посадовців КМДА, які фігурують у«земельній справі».

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко прокоментував звільнення топчиновників Київської міської державної адміністрації, ініційовані мером Києва Віталієм Кличком після скандалу з корупцією, зокрема у земельній сфері столиці. Ткаченко подякував Кличку, що той дослухався до звернення, і зауважив, що очищення влади у Києві відбувається лише після значного суспільного розголосу.