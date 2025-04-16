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До восьми років за «роботу» на замовлення з мережі: у Києві затримано двох паліїв авто ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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До восьми років за «роботу» на замовлення з мережі: у Києві затримано двох паліїв авто ЗСУ
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Двоє молодиків у Києві опинилися під підозрою після того, як, спокусившись на швидкий заробіток у телеграмі, здійснили підпал двох автомобілів військовослужбовців у Дніпровському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.  

Слідство встановило, що у квітні 2025 року один з підозрюваних, шукаючи підробіток у мережі Інтернет, отримав повідомлення в телеграмі, в якому йому пропонували заробити від $1тис. до $15 тис. Для цього потрібно було на замовлення підпалити адміністративну будівлю правоохоронного органу або автомобіль військового. Сума винагороди залежала від складності виконаного завдання.  

У прокуратурі повідомили, що спочатку хлопці намагалися спалити Nissan Navara, втім через дощову погоду машина не згоріла і замовник відмовився оплатити таку роботу. Тому підозрювані підшукали ще один автомобіль - Mitsubishi L-200 зеленого кольору, облили його легкозаймистою рідиною та підпалили.

«За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру двом молодикам – 18 та 21 – років у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, за попередньою змовою групою осіб», – зазначили у прокуратурі.

Молодикам повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, за попередньою змовою групою осіб
Молодикам повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, за попередньою змовою групою осіб
фото: Київська міська прокуратура/Facebook
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. 

Нагадаємо, учень Зозівського професійного аграрного ліцею Вінницької області отримав вирок за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Феміда призначила неповнолітньому п’ять років позбавлення волі, які замінила на два роки іспитового терміну. 

На Одещині суд заборонив учню 11 класу сільської школи, який підпалив автомобіль військовослужбовця, користуватися месенджером Telegram.

До слова, у Києві правоохоронці затримали дві групи паліїв, які на замовлення російських спецслужб спалили залізничну шафу та сім автомобілів військових. 

Теги: Київ слідство військові автомобіль Telegram вирок

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