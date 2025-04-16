До восьми років за «роботу» на замовлення з мережі: у Києві затримано двох паліїв авто ЗСУ

Двоє молодиків у Києві опинилися під підозрою після того, як, спокусившись на швидкий заробіток у телеграмі, здійснили підпал двох автомобілів військовослужбовців у Дніпровському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що у квітні 2025 року один з підозрюваних, шукаючи підробіток у мережі Інтернет, отримав повідомлення в телеграмі, в якому йому пропонували заробити від $1тис. до $15 тис. Для цього потрібно було на замовлення підпалити адміністративну будівлю правоохоронного органу або автомобіль військового. Сума винагороди залежала від складності виконаного завдання.

У прокуратурі повідомили, що спочатку хлопці намагалися спалити Nissan Navara, втім через дощову погоду машина не згоріла і замовник відмовився оплатити таку роботу. Тому підозрювані підшукали ще один автомобіль - Mitsubishi L-200 зеленого кольору, облили його легкозаймистою рідиною та підпалили.

«За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру двом молодикам – 18 та 21 – років у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, за попередньою змовою групою осіб», – зазначили у прокуратурі.

Молодикам повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, за попередньою змовою групою осіб фото: Київська міська прокуратура/Facebook

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