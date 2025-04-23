У Дніпровському районі висаджено катальпи: фото

Висадка нових дерев відбулася 22 квітня на вулиці Тампере в Всесвітній День Землі

Висадка нових дерев відбулася на вулиці Тампере

У Києві в сквері Дніпровського району висадили нові дерева – вісім крупномірних катальп. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району.

Повідомляється, що висадка нових дерев відбулася 22 квітня на вулиці Тампере в Всесвітній День Землі.

Комунальники застосовували спецтехніку для переміщення дерев з вантажного авто до посадкових ям фото: комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району/Facebook

Комунальники висадили вже досить дорослі дерева. На фото можна побачити, що рослини були викопані з комом землі і висаджувалися у мішковині. Це допоможе рослинам краще пережити стрес від пересадки.

Комунальники висадили дорослі дерева фото: комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району/Facebook

Полив – запорука гарної приживлюваності фото: комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району/Facebook

Катальпа – досить швидкоросле дерево, за рік виростає на 30-35 см, окрім того воно має дуже щільну шатровидну форму крони та неймовірні двостатеві квітки, які зібрані у великі широкі волоті, довжиною 15–30 см, та мають приємний аромат.

Ось так з часом зацвітуть дерева катальпи фото з відкритих джерел

Зазвичай катальпа цвіте в другій половині весни або на початку літа, залежно від виду та кліматичних умов. Її рясне цвітіння може тривати кілька тижнів, роблячи дерево справжньою окрасою ландшафту. Після цвітіння на місці квіток утворюються довгі, тонкі стручкоподібні плоди, які можуть залишатися на дереві протягом зими, надаючи йому своєрідного вигляду.

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