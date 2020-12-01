Арахамія розповів, що передбачає «інтелектуальний локдаун»

За словами Давида Арахамії, в уряді ще немає конкретної фінальної моделі локдауну

Головний критерій виходу із локдауну кожного регіону – епідситуація

Глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що «інтелектуальний локдаун» передбачатиме вихід із нього регіонів у різний час.

Про це Арахамія сказав в ефірі ток-шоу «Свобода слова» на каналі ICTV.

«Мова йшла про те, коли буде локдаун, чи буде локдаун, який саме це буде локдаун. То прем'єр-міністр визначив, що це не буде копія того локдауну, який був навесні, а це буде так званий інтелектуальний локдаун, який має за собою мету, що після локдауну вихід нерівномірний, а з урахуванням епідеміологічної ситуації в регіонах», – заявив нардеп.

За словами Арахамії, така ідея була озвучена на одній із нарад за участі голови Кабміну та голів фракцій.

Він додав, що головний критерій виходу із локдауну кожного регіону – епідситуація.

«Наскільки мені відомо, в уряді ще немає конкретної фінальної моделі локдауну, але вона розробляється для того, саме зменшити та мінімізувати економічні збитки», – сказав голова фракції «Слуга народу».

До слова, глава МОЗ Максим Степанов пояснив, чому в Україні треба запровадити тритижневий локдаун.

Як відомо, МОЗ не планує продовжувати карантин вихідного дня.

Нагадаємо, 30 листопада на нараді у президента Зеленського не визначилися з датою введення локдауну.

Як повідомлялося, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не виключає введення локдауну в Україні. За його словами, парламент також готується до можливого посилення карантину.

Також стало відомо, що Верховна Рада у п’ятницю, 4 грудня, під час «години запитань» до уряду заслухає главу Міністерства охорони здоров’я Максима Степанова через зростання кількості хворих на коронавірус.

Раніше Степанов наголошував, що введення локдауну в Україні розірве ланцюг передачі коронавірусу і може звести захворюваність до нуля. До слова, 27 листопада міністр охорони здоров’я вилікувався від коронавірусу.

26 листопада міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

25 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята. Прем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст.

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Як відомо, 29 листопада в Україні зафіксовано спад захворювання на коронавірус – хворобу виявили у 9 946 українців. Натомість 28 листопада, в Україні виявили 12978 нових хворих на коронавірус. А ще днем раніше, 27 листопада, було виявлено 16294 нових випадків хвороби.