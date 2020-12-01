Локдаун: озвучені можливі варіанти роботи київського метро

Рішення щодо роботи метрополітену під час локдауну поки що немає

Київський метрополітен поки не отримував документів про нові правила роботи під час можливого введення локдауну. Наразі метро працює у звичайному режимі.

Про це повідомила сайту «Сьогодні» заступниця начальника Київського метрополітену Наталія Макогон.

«Поки ми не отримували жодних документів про закриття метрополітену через локдаун. Постанови з таким рішенням поки немає. Метрополітен Києва працює у звичайному режимі. Щойно з'явиться таке рішення – будемо його виконувати», – сказала вона.

У Головному управлінні Держспродпоживслужби в Києві кажуть, що про плани уряду теж знають з новин, але коментувати потрібно документ, якого поки немає.

«Всі дати про введення локдауну повинні бути узгоджені з бізнесом і про це повинні бути заздалегідь попереджені всі суб'єкти. Що ж стосується роботи метрополітену, то якщо вводиться локдаун, проводяться й обмежувальні заходи щодо роботи транспорту», – розповів керівник ГУ Держпродспоживслужбив Києві Олег Рубан.

За його словами, транспорт повинен забезпечити роботу всіх стратегічно важливих підприємств міста. А вже залежно від необхідності влада повинна ухвалювати рішення, що буде працювати – наземний транспорт чи метрополітен.

«Це не питання одного дня. Наприклад, можливий варіант роботи метрополітену в ранкові та вечірні години, щоб забезпечити життєдіяльність міста. Все це необхідно аналізувати і ухвалювати рішення вже після того, як рішення про введення локдауну буде прийнято на рівні уряду. Тоді воно буде обговорюватися на всіх рівнях і з усіма відповідальними організаціями», – зазначив Рубан.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко уже висловився проти закриття метрополітену на час введення локдауну.

Нагадаємо, 30 листопада на нараді у президента Зеленського не визначилися з датою введення локдауну.

Як повідомлялося, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не виключає введення локдауну в Україні. За його словами, парламент також готується до можливого посилення карантину.

Також стало відомо, що Верховна Рада у п’ятницю, 4 грудня, під час «години запитань» до уряду заслухає главу Міністерства охорони здоров’я Максима Степанова через зростання кількості хворих на коронавірус.