Ляшко пояснив, чому не брав участь у праймеріз «Слуг народу» на мера Києва



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Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко Фото: Радіо Свобода

За словами Ляшка, це виключно його рішення

Головний санлікар України Віктор Ляшко заявив, що не брав участь у праймеріз фракції «Слуги народу» на посаду мера Києва через епідеміологічну ситуацію в країні.

Про це він заявив у коментарі УП.

«Сьогодні епідситуація в Україні змушує мене залишатися на посаді, на якій я перебуваю сьогодні. Я вважаю себе професіоналом та експертом у цій сфері, тому першочерговою задачею все ж є – відновити систему протиепідемічного захисту. Людина має бути максимально ефективна там, де вона зараз є, і на тій посаді, на якій зараз приносить максимальну користь» – наголосив санлікар.

За словами Ляшка, це виключно його рішення, і він вважає, що воно адекватне до ситуації.

Ляшко не захотів пояснювати, хто початково запропонував йому балотуватися в міські голови та, зокрема, чи лунала така пропозиція з Офісу президента.

Також не відповів чітко на запитання, чи закрите для нього питання київських виборів міського голови та як довго планує перебувати на посаді санепідемлікаря.

Нагадаємо, раніше Ляшко не виключав висування в мери Києва та назвав умову.

Раніше Ляшко заявив, що хотів би стати президентом країни і не відкидає, що висуне свою кандидатуру в майбутньому.

Як відомо, 16 липня партія «Слуга народу» визначилася з кандидатом на вибори мера Києва. Так, на вибори мера столиці від провладної партії буде висуватися Ірина Верещук.

Праймеріз проходив за участі глави держави Володимира Зеленського та представників Офісу президента.

Володимир Зеленський назвав Ірину Верещук «людиною з великим досвідом і практикою».

До слова, Верещук викликала на дебати чинного міського голову Києва Віталія Кличка.

Зазначимо, про намір брати участь у виборах мера Києва заявили п'ять депутатів від «Слуги народу» — Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура та Дмитро Гурін.

15 липня Верховна Рада ухвалила постанову № 3809, за якою призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

Згідно з ухваленим документом, 25 жовтня відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів.

Також зазначимо, що 16 липня Рада прийняла у другому читанні Виборчий кодекс.