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    Політика

    Зеленський чи Порошенко? Експерти назвали переможців політичного сезону, що закінчився

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    Зеленський чи Порошенко? Експерти назвали переможців політичного сезону, що закінчився

    Політичні експерти, соціологи поділитися враженнями від першого року нової влади і визначили лідерів політичного сезону

    Найбільш впливовою і успішною фігурою на українському політичному полі залишається президент Володимир Зеленський. До такого висновку приходить Голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко в матеріалі «Главкому» Зеленський, Разумков чи Порошенко? Головні переможці та лузери політичного сезону. «Навіть з точки зору падіння рейтингу, Зеленський у кращий бік відрізняється від своїх попередників», - вважає Фесенко. 

    Підтримує цю думку й Олексій Гарань – директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. «Рівень довіри залишається високим. Якби вибори були зараз, він би переміг практично з таким самим результатом, як переміг минулого року», – каже експерт. 

    А ось керівник аналітичного центру «Третій сектор» Андрій Золотарьов вважає, що непогано пройшло півріччя у Порошенка, який фактично очолив опозицію Зеленському, зібрав під себе націоналістичний електорат, зміг повернути громадську думку у бік того, що його переслідування мають політичний характер. 

    Натомість, Володимир Фесенко з цього приводу каже, що з точки зору захисту своїх політичних інтересів, Порошенко був успішним в останні місяці за рахунок штучної політизації кримінальних процесів проти себе. 

    У топі найперспективніший політиків – голова Верховної Ради України Дмитро Разумков. Експерти одноголосно кажуть про його політичну перспективу, як успішного спікера.  Рада працювала, і коли потрібна була більшість, вона знаходилась. 

    Нагадаємо, за останніми дослідженнями, найменше народної підтримки, згідно з соцопитуванням, зараз у «Самопомочі» і «Національного корпусу». Найбільша кількість голосів за партією «Слуга народу». 

    Детальніше читайте тут: Зеленський, Разумков чи Порошенко? Головні переможці та лузери політичного сезону
    вибори Володимир Фесенко Володимир Зеленський Дмитро Разумков
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