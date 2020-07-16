«Слуги народу» проводять праймеріз на посаду мера Києва: на засіданні чекають Зеленського



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Володимир Зеленський на засіданні фракції «Слуга народу»

Про намір брати участь у виборах мера Києва заявили п'ять депутатів від «Слуги народу» — Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура та Дмитро Гурін

Президент Володимир Зеленський сьогодні увечері візьме участь у засіданні депутатської фракції політичної партії «Слуга народу», під час якого відбудеться праймеріз серед п'ятьох охочих балотуватися на посаду мера Києва.

Про це повідомила заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

«Основною темою сьогоднішнього засідання буде проведення праймеріз: кандидати зможуть коротко презентувати свої програми, фракція зможе проголосувати, при цьому враховуватимуться також і дані соціологічних досліджень, але остаточне рішення буде за президентом. На сьогодні є п'ять кандидатів, усі вони — депутати від фракції», — зазначила Кравчук.

На запитання, чи буде Зеленський особисто присутній на засіданні фракції, депутат відповіла: «Так, ми його очікуємо».

При цьому, за її словами, цілком вірогідно, що увечері політсила визначиться з кандидатом, якого висуватиме на вибори мера Києва.

«Якщо все пройде цивілізовано, тобто якщо кандидати, які не виграють праймеріз, не будуть дискутувати, то так, буде рішення вже ввечері, тобто ми на це сподіваємося», — сказала Кравчук.

Вона не назвала імені кандидата, який потенційно може перемогти у праймеріз, але додала, що сама підтримуватиме голову підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірину Верещук.

«До закінчення праймеріз усі п'ять є потенційними кандидатами. Але я теж вважаю, що в Ірини досить багато шансів: у неї хороша впізнаваність, вона талановитий публічний політик, вона буде готова особисто обійти, умовно кажучи, всі київські двори, провести багато зустрічей, а далі сформувати сильну команду. До того ж, вона зможе привести велику кількість депутатів до Київської міської ради, бо це додаткове велике завдання, тобто не лише перегони за крісло мера, а й показати максимальний результат на виборах до Київради. До того, вона зможе бути дуже незручним противником для Кличка», — уточнила Кравчук.

Зазначимо, про намір брати участь у виборах мера Києва заявили п'ять депутатів від «Слуги народу» — Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура та Дмитро Гурін.

15 липня Верховна Рада ухвалила постанову № 3809, за якою призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

Згідно з ухваленим документом, 25 жовтня відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів.

Також зазначимо, що 16 липня Рада прийняла у другому читанні Виборчий кодекс.

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