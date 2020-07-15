Ще один «слуга народу» хоче стати мером Києва



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Дмитра Гуріна називають «людиною Вавриша»

У парламент Гурін потрапив як мажоритарник, перемігши на виборах у Раду у 218 окрузі (частина Оболонського, частина Святошинського районів Києва)

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Дмитро Гурін оголосив, що братиме участь у партійному праймеріз щодо визначення кандидатури на міського голову Києва.

Про це Гурін поінформував у Facebook.

«В мене гарна новина — я йду на праймеріз мера столиці, тому що я хочу змінити Київ і тому, що мене не влаштовують всі інші варіанти без варіантів. Я люблю Київ, багато років займаюсь розвитком міст і територій і хочу, щоб від «Слуги народу» балотувався реальний кандидат, а не зручний спарінг-партнер», – написав Гурін.

Нардеп поскаржився, що постійно зіштовхується з некомпетентністю, хоче змінити це і знає, що Києву потрібен мер, «який буде розуміти, що таке місто і чого хочуть містяни».

За словами Гуріна, два тижні тому київська партійна організація «Слуги народу» розробила порядок відбору єдиного кандидата від партії. Як зазначив депутат, це повноцінна процедура — з представленням програм, дебатами, декількома рівнями відбору і великою кількістю уваги від ЗМІ.

«Ми розробили її такою, щоб всі кияни могли оцінити, що реально пропонують кандидати і чи є серед них реальні кандидати, а не фейки. Але виглядає так, що на нас забили і ніякої повноцінної процедури праймеріз не буде, а буде, замість неї, черговий конкурс краси — і, замість можливості вибору, ми знов отримаємо кота в мішку. Тому я вирішив не чекати, поки оголосять збір документів для кандидатів (бо виглядає так, що можуть і не оголосити) і заявити про своє рішення», – зазначив Гурін.

Окрім того, Гурін повідомив, що законопроєкт про столицю в остаточній редакції сьогодні виходить з профільного комітету.

«Я голова підкомітету місцевого самоврядування Верховної Ради. Сьогодні з профільного комітету має вийти остаточний текст закону про столицю, першого проєкту, зробленого на виконання указу президента про впровадження в Україні принципів сталого розвитку. Це реальний проєкт і реальний план змін для столиці», - написав нардеп.

Зазначимо, що у ЗМІ неоднарозово повідомлялося, що відомий столичний девелопер Андрій Вавриш, якого ще називають другом ексглави Офісу президента Андрія Богдана, є також одним із кураторів київських мажоритарників від «Слуги народу», серед яких – і Дмитро Гурін. Гурін — співавтор ЖК «Рибальський» і давній знайомий Вавриша. Зокрема разом з Вавришем Гурін свого часу працював над проєктом реконструкції Контрактової площі.



