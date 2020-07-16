Вибори мера Києва: Зеленський назвав Верещук «людиною з великим досвідом і практикою»



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«Слуги народу» і Зеленський обрали кандидата в мери Києва

На внутрішньопартійних праймеріз Ірина Верещук отримала максимальні три бали

Президент України Володимир Зеленський підтримав висування народного депутата Ірини Верещук для участі у виборах Київського міського голови від партії «Слуга народу».

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Я дійсно підтримав рішення партії «Слуга народу», і я від себе симпатизую цьому вибору – Ірині Верещук. Тому в нас сьогодні ніхто не буде сперечатися в партії «Слуга народу», – сказав Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ після засідання фракції.

Президент зауважив, що на внутрішньопартійних праймеріз Ірина Верещук отримала максимальні три бали й буде найкращим кандидатом в очільники столиці.

За його словами, у праймеріз брали участь п’ять претендентів, які тепер допомагатимуть на виборах кандидату від партії «Слуга народу».

«Вони всі будуть допомагати – ми так домовилися – нашому обраному кандидату. Був виступ по 5-7 хвилин у кожного, дуже стисло, коротко – свої кроки, як людина буде боротися. І найголовніше – яким буде Київ», – зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що кандидат на посаду Київського міського голови, який переміг на праймеріз «Слуги народу», проведе розгорнуту презентацію своєї передвиборчої програми.

«Ірина керувала містом. Це теж дуже важливо – людина з великим досвідом і практикою», – додав він.

Глава держави також закликав основних кандидатів на посаду мера Києва провести дебати.

«Саме в напрямку професійних дебатів з точки зору містобудування, інфраструктури, ЖКГ, грошей, мені здається, це буде дуже цікаво – побачити відповіді в серйозних дебатах між чинним мером та Іриною Верещук», – наголосив Зеленський.

Як відомо, 16 липня партія «Слуга народу» визначилася з кандидатом на вибори мера Києва. Так, на вибори мера столиці від провладної партії буде висуватися Ірина Верещук.

Праймеріз проходив за участі глави держави Володимира Зеленського та представників Офісу президента.

Зазначимо, про намір брати участь у виборах мера Києва заявили п'ять депутатів від «Слуги народу» — Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура та Дмитро Гурін.

15 липня Верховна Рада ухвалила постанову № 3809, за якою призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

Згідно з ухваленим документом, 25 жовтня відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів.

Також зазначимо, що 16 липня Рада прийняла у другому читанні Виборчий кодекс.