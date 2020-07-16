«Слуга народу» Верещук викликала Кличка на дебати



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Ірина Верещук на праймеріз «Слуги народу» Фото: Офіс президента

Партія «Слуга народу» висуватиме на вибори мера столиці Ірину Верещук

Народна депутатка від «Слуги народу» Ірина Верещук, яку партія «Слуга народу», висуватиме на вибори мера столиці, викликала на дебати чинного міського голову Києва Віталія Кличка.

Про це Верещук заявили після закінчення праймеріз серед «слуг народу».

Під час зустрічі зі ЗМІ президент закликав основних кандидатів на посаду мера Києва провести дебати.

«Саме в напрямку професійних дебатів з точки зору містобудування, інфраструктури, ЖКГ, грошей, мені здається, це буде дуже цікаво – побачити відповіді в серйозних дебатах між чинним мером та Іриною Верещук», – наголосив Зеленський.

Після цього Верещук запросили на дебати Віталія Кличка.

«Дякую всім, хто вірив, вірить і буде вірити в нас. Вірте в нас, будь ласка, ми переможемо, перемога буде за нами», – додала Верещук.

Голова партії «Слуга народу», народний депутат Олександр Корнієнко також повідомив, що у партії буде напрацьована стратегія на вибори до Київської міської ради.

Як відомо, 16 липня партія «Слуга народу» визначилася з кандидатом на вибори мера Києва. Так, на вибори мера столиці від провладної партії буде висуватися Ірина Верещук.

Праймеріз проходив за участі глави держави Володимира Зеленського та представників Офісу президента.

Володимир Зеленський назвав Ірину Верещук «людиною з великим досвідом і практикою».

Зазначимо, про намір брати участь у виборах мера Києва заявили п'ять депутатів від «Слуги народу» — Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура та Дмитро Гурін.

15 липня Верховна Рада ухвалила постанову № 3809, за якою призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

Згідно з ухваленим документом, 25 жовтня відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів.

Також зазначимо, що 16 липня Рада прийняла у другому читанні Виборчий кодекс.